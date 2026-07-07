商業地產疲軟 拖累聖縣房地產估值 年度增幅僅4.7%

最新報告顯示，疲軟的商業房地產市場拖累了聖塔克拉拉縣的房產價值。（Google Maps）

AI摘要 文章摘要整理： 聖塔克拉拉縣年度房產評估總額創新高至7601億美元，但受商業地產疲弱拖累，年增僅4.7%，並有逾2.4萬處房產因第8號提案降值。

儘管總價值創歷史新高，但一份最新報告顯示，疲軟的商業房地產 市場拖累了聖塔克拉拉縣的房產價值。

聖荷西 信使報報導，根據估值官辦公室報告，截至今年1月，聖塔克拉拉縣的年度評估總額約為7601億美元，比2025年1月報告的7257億美元增加了4.7%。

縣估值官弗利戈（Neysa Fligor）說︰「聖縣房地產市場的波動性和不可預測性，導致房產價值未來存在不確定性。」

此次增幅是自2012年以來第三低的年度增幅。只有2021年（4.6%）和2025年（4.1%）的年度增幅低於此。年度成長速度可能會對南灣地區的公共機構產生影響。

「房產稅收入的主要受益者是公立學校、社區學院、城市、特殊區和縣府，」估值官辦公室報告稱， 「聖縣超過50%的地方房產稅收入用於資助公共教育。」

辦公大樓、飯店和零售中心的價值暴跌已成為評估估值速度放緩的關鍵因素。

「商業房地產市場的挑戰持續抑制房產價值，因為有時交易價格低於現有評估價值，」估值官辦公室在其報告中指出。

房屋市場的活躍度有助於確保2026年評估總額沒有大幅下降。「住宅物業所有權轉移交易保持穩定，占評估總額成長的大部分，」估值官辦公室表示。

由於近半個世紀前頒布的一項全州憲法修正案的規定，南灣地區乃至整個加州的房產價值可能持續面臨下行壓力。

1978年第8號提案的部分條款規定，當某個地區的住宅或商業地產市場下滑時，縣估值官必須下調地塊的評估價值。這種情況在灣區和南灣的大部分地區都存在。

縣評估辦公室報告稱：「今年的房產登記冊中，有2萬4727處房產因第8號提案而處於價值下降狀態，幾乎是上一年8699處房產的三倍。」

截至1月份，受8號提案影響的商業物業估值下降約625處，較上年同期下降的478處商業物業增長46%。

從城市層級來看，桑尼維爾市的房產估值增幅最大，整體估值成長7.2%。估值官辦公室報告顯示︰「谷歌在桑尼維爾的辦公園區、Applied Material公司的技術示範園區以及Intuitive Surgical公司總部都顯著提升了估值。」

在桑尼維爾之後，成長最快的城市包括洛斯阿圖（6.4%）、洛斯阿圖山、蒙特塞萊諾和薩拉度加（均為5.7%）。聖荷西的評估價值增加了4.5%。

評估成長最慢的城市是山景城，僅成長了2.9%，略低於成長第二慢的吉爾洛（約3%）。成長最慢的五個城市還包括密爾比達（3.5%）、庫比蒂諾和聖塔克拉拉（均為3.7%）。