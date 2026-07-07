舊金山商業房地產冰火兩重天 關鍵差異曝光

那些能夠對舊金山辦公樓宇進行投資的業主正在獲利，而那些無力投資的業主仍在等待。（記者李怡╱攝影）

舊金山 標準（San Francisco Standard）報導，從某種角度來看，舊金山的商業房地產 市場似乎比過去幾十年都要火熱，湧入了大量人工智慧（AI）領域的租戶，他們迫不及待地想要動用風險投資資金，以此給客戶和應聘者留下深刻印象。公寓租金 和房價正不斷刷新紀錄，社交媒體上的宣傳活動則描繪了一座蓬勃發展的城市。

但因為全市各地的經濟復甦程度並不均衡，現實情況呈現兩極分化。繁榮主要集中在某些特定社區，甚至僅限於個別物業。空置率仍然非常之高，最新統計約為32%。這股漲潮並未讓所有船隻都隨之升起。

毗鄰水岸、尤其是位於米慎灣（Mission Bay）的現代化或新近翻新的辦公樓率先被租滿。與此同時，集中在南市場區（SoMa）南部和中市場區（Mid-Market）的老舊建築幾乎無人問津：除了街道狀況令人擔憂外，這些建築過於陳舊，若不進行高昂的翻新就無法吸引租戶；而房東的財務狀況本就捉襟見肘，根本無力承擔這些改造費用。

但隨著科技公司為靠近頂尖AI人才而繼續湧入舊金山，那些在疫情期間被視為「無望」的街區，如今正迎來兩年前難以想像的租賃熱潮。

高速公路下方，科技產業捲土重來：以設計區（Design District）為例。這個工業區擁有改造後的倉庫和展廳，且毗鄰101號高速公路，已成為新興科技租戶的聚集地。

目前能成功簽約的業主，是那些在潛在租戶踏入大門之前就已投入資金，將樓宇打造成可立即入住狀態的業主；因為推動需求的初創企業發展過快，無法等待數月讓施工完工。

高端辦公空間目前供不應求，這就是為什麼儘管全市空置率高達32%，仍有四座摩天大樓項目正在積極推進開發。辦公樓市場根據品質和地段呈現兩極分化。

還有另一個本輪周期特有的趨勢：被空置樓層困擾的業主正在其物業內建造專用的「配套設施空間」，以此吸引新租戶並留住現有租戶。此類配套設施通常位於10層以下，近年來一直是最難出租的。

由於AI企業的增長軌跡往往充滿不確定性或可能出現突變，大多數新租戶更傾向於簽訂短期租賃合同，以便根據需求靈活調整規模。這對那些能向市場提供「即插即用」式辦公空間的業主，不僅能更快達成租賃協議，也能更輕鬆地替換離場的租戶。