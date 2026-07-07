我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃／巴洛根獲「紅牌特赦」卻如遊魂 美國主帥：不是我們的一天

荷莫茲海峽再爆飛彈攻擊 美控伊朗襲2商船

舊金山商業房地產冰火兩重天 關鍵差異曝光

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
那些能夠對舊金山辦公樓宇進行投資的業主正在獲利，而那些無力投資的業主仍在等待。（...
那些能夠對舊金山辦公樓宇進行投資的業主正在獲利，而那些無力投資的業主仍在等待。（記者李怡╱攝影）

舊金山標準（San Francisco Standard）報導，從某種角度來看，舊金山的商業房地產市場似乎比過去幾十年都要火熱，湧入了大量人工智慧（AI）領域的租戶，他們迫不及待地想要動用風險投資資金，以此給客戶和應聘者留下深刻印象。公寓租金和房價正不斷刷新紀錄，社交媒體上的宣傳活動則描繪了一座蓬勃發展的城市。

但因為全市各地的經濟復甦程度並不均衡，現實情況呈現兩極分化。繁榮主要集中在某些特定社區，甚至僅限於個別物業。空置率仍然非常之高，最新統計約為32%。這股漲潮並未讓所有船隻都隨之升起。

毗鄰水岸、尤其是位於米慎灣（Mission Bay）的現代化或新近翻新的辦公樓率先被租滿。與此同時，集中在南市場區（SoMa）南部和中市場區（Mid-Market）的老舊建築幾乎無人問津：除了街道狀況令人擔憂外，這些建築過於陳舊，若不進行高昂的翻新就無法吸引租戶；而房東的財務狀況本就捉襟見肘，根本無力承擔這些改造費用。

但隨著科技公司為靠近頂尖AI人才而繼續湧入舊金山，那些在疫情期間被視為「無望」的街區，如今正迎來兩年前難以想像的租賃熱潮。

高速公路下方，科技產業捲土重來：以設計區（Design District）為例。這個工業區擁有改造後的倉庫和展廳，且毗鄰101號高速公路，已成為新興科技租戶的聚集地。

目前能成功簽約的業主，是那些在潛在租戶踏入大門之前就已投入資金，將樓宇打造成可立即入住狀態的業主；因為推動需求的初創企業發展過快，無法等待數月讓施工完工。

高端辦公空間目前供不應求，這就是為什麼儘管全市空置率高達32%，仍有四座摩天大樓項目正在積極推進開發。辦公樓市場根據品質和地段呈現兩極分化。

還有另一個本輪周期特有的趨勢：被空置樓層困擾的業主正在其物業內建造專用的「配套設施空間」，以此吸引新租戶並留住現有租戶。此類配套設施通常位於10層以下，近年來一直是最難出租的。

由於AI企業的增長軌跡往往充滿不確定性或可能出現突變，大多數新租戶更傾向於簽訂短期租賃合同，以便根據需求靈活調整規模。這對那些能向市場提供「即插即用」式辦公空間的業主，不僅能更快達成租賃協議，也能更輕鬆地替換離場的租戶。

精華 FAQ

  • 因為需求主要集中在米慎灣、設計區等高品質地段，老舊且需大筆翻修的辦公樓卻乏人問津，導致全市看似回暖，實際上只在少數物業出現熱度。

  • 毗鄰水岸、翻新完成或可立即入住的辦公樓最受歡迎，尤其是能快速滿足AI新創需求的空間。業主若先投入裝修，往往更容易搶到租客。

  • AI公司為爭取人才而集中搬入舊金山，偏好短期租約與即插即用空間，讓部分街區租賃升溫，也促使業主增建配套設施空間以留住租戶。

租金 房地產 舊金山

上一則

商業地產疲軟 拖累聖縣房地產估值 年度增幅僅4.7%

下一則

舊金山今夏房租大漲50% 這房型租金全美最貴

延伸閱讀

屋崙房租中位數 比去年高近5% 全美漲幅僅次金山

屋崙房租中位數 比去年高近5% 全美漲幅僅次金山
舊金山華埠公寓樓新業主 威脅驅逐92歲租客

舊金山華埠公寓樓新業主 威脅驅逐92歲租客
紐約市嚴打10家惡房東 最重將強制轉移所有權

紐約市嚴打10家惡房東 最重將強制轉移所有權
紐約租金凍漲 專家憂市場價租戶恐埋單

紐約租金凍漲 專家憂市場價租戶恐埋單
紐約市租穩公寓凍租過關 近百萬戶一年及兩年租約免漲

紐約市租穩公寓凍租過關 近百萬戶一年及兩年租約免漲

熱門新聞

「Asia Live」在聖塔克拉拉開業，向食客呈現亞洲各地的烹飪精華。圖中左上人像即是George Chen。（取自Asia Live網頁）

「Asia Live」 在聖塔克拉拉Valley Fair購物中心開業

2026-06-27 02:18
紅寶石公主號全船共有3032名乘客與1144名船員，其中102名乘客與23名船員在航程期間通報腸胃不適，主要症狀包括腹瀉與嘔吐。（取自谷歌街景）

20天從舊金山往返阿拉斯加 紅寶石公主號125人染諾羅病毒

2026-07-03 02:20
思科系統公司(Cisco Systems)宣布灣區裁員471人，7月13日生效。(谷歌地圖)

灣區裁員風暴升級 半年狂砍逾1萬職缺 超去年總和

2026-06-30 16:21
美國隊在舊金山灣區體育場以2比0戰勝波赫，成功晉級16強。(美聯社)

美國男足以少勝多2:0擊敗波士尼亞 晉級16強 下場將對陣比利時

2026-07-01 22:08
聯邦通訊委員會(FCC)批准了AT&T公司終止固定電話服務的申請。(AI生成)

AT&T終止加州18萬戶固定電話 民眾憂天災失去生命線

2026-07-06 17:23
美國隊於周三下午5時，在世界盃32強賽中於李維球場對陣波赫隊。(美聯社)

世界盃32強賽美國對陣波赫 今天李維球場開踢

2026-07-01 02:20

超人氣

更多 >
不再有特權…美國公民配偶申請身分 也怕遭遇移民執法

不再有特權…美國公民配偶申請身分 也怕遭遇移民執法
哈利返英期間住白金漢宮？英王室：撤回邀請

哈利返英期間住白金漢宮？英王室：撤回邀請
FIFA駁回比利時申訴 批准巴洛根16強賽上場 理由是…

FIFA駁回比利時申訴 批准巴洛根16強賽上場 理由是…
黑箱疑雲 麥康諾命危流言四起 趙小蘭訪北京後行蹤成謎

黑箱疑雲 麥康諾命危流言四起 趙小蘭訪北京後行蹤成謎
趙薇前夫6天輸光6000萬澳幣 近百頁判決書揭真相

趙薇前夫6天輸光6000萬澳幣 近百頁判決書揭真相