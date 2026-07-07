舊金山今夏房租大漲50% 這房型租金全美最貴

舊金山今夏房租屢創新高，標價再貴也都有人租，部分地區租金甚至比去年同期高出50%。(美聯社)

舊金山 今夏房租屢創新高，標價再貴也都有人租，部分地區租金 甚至比去年同期高出50%，讓非高薪族群深感吃不消。

舊金山標準(San Francisco Standard)報導，2025年夏天，隨著人工智慧熱潮的蓬勃發展，找房子可謂難上加難。但事實證明，去年簽訂租約的許多租戶都撿了個大便宜。舊金山的一臥和兩臥公寓租金已屢創新高，部分街區的租金甚至比去年上漲了50%以上。

根據公寓租賃網站Zumper的數據，舊金山一間一臥公寓的月租金中位數已突破4000美元，兩臥公寓的月租金中位數則高達5700美元。住房分析師Crystal Chen表示，這是Zumper十多年來對舊金山進行監測以來的最高租金。Chen也指出，此地兩臥公寓的租金是全美最高的；一臥公寓的租金僅次於曼哈頓，曼哈頓的一臥公寓月租金為 4660美元。

但紐約的年增幅遠不及舊金山。事實上，自2025年6月以來，美國沒有其他城市能夠達到舊金山22%的漲幅。排名第二的密蘇里州聖路易斯，租金上漲了約12%，而且租金中位數只是舊金山的四分之一。

但CoStar的數據顯示，舊金山的年租金漲幅則較為溫和，約11%，或許是因為這家房地產數據公司統計的是包含聖馬刁縣在內的都會區數據。但CoStar也證實，舊金山的租金漲幅遙遙領先全美。CoStar及其租賃平台子公司Apartments.com的多戶住宅分析全國總監蒙哥馬利（Grant Montgomery）表示，這一顯著漲幅很大程度上歸功於AI行業的招聘，但更重要的是供應短缺。

過去幾年，其他主要公寓市場都增加了大量新房源，有效控制了租金上漲，而舊金山都會區卻因高昂的建築成本、融資難題和審批障礙而舉步維艱。 CoStar的數據顯示，過去12個月裡，舊金山僅有不到1000套市價公寓破土動工。

蒙哥馬利表示：按歷史標準衡量，舊金山的開發項目儲備仍然相對匱乏。如今推進的項目較少，因為建設和融資成本依然居高不下。