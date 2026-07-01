我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

非買不可？新州「搶房」失控 加價數十萬還搶不到

世界盃／不踢球也很忙…內馬爾不上場 先去紐約買百萬名錶

金山海特街78號64戶可負擔房落成 專供青年、低收入家庭

記者王子涵／舊金山報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
舊金山市長羅偉（Daniel Lurie）周二為位於海特街78號的全新可負擔住房...
舊金山市長羅偉（Daniel Lurie）周二為位於海特街78號的全新可負擔住房項目剪綵。（市長辦公室提供）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：海特街78號啟用64戶可負擔住宅，優先提供青年與低收入家庭。
  • 重點二：項目位於前中央高速公路走廊地塊，屬震後土地再利用成果。
  • 重點三：建築獲LEED Gold認證，並設屋頂、自行車位與社區活動室。

舊金山市長羅偉（Daniel Lurie）周二為位於海特街78號的全新可負擔住房項目剪綵，該建築專為過渡年齡青年與低收入家庭提供64個永久住房單位。該七層樓住宅位於前中央高速公路走廊地塊，是1989年洛馬普列塔地震後，高速公路拆除所釋出土地的再利用項目之一。

市府表示，海特街78號共有32個住房單位提供給18至24歲、正脫離無家可歸狀態的過渡年齡青年，另有32個單位提供給低收入家庭。項目由田德隆社區發展公司（TNDC）主導開發，並由拉金街青年服務機構提供現場支援服務。

羅偉表示，每一扇門後面，都代表一名居民不必再擔心晚上睡在哪裡，也代表有人能在舊金山扎根、建立未來。他說，海特街78號的啟用，意味著更多舊金山居民能擁有負擔得起的家，也傳遞出一個訊息：這些居民屬於這座城市，他們的孩子也能在這裡成長。

TNDC執行長多林(Jennifer Dolin)表示，該項目體現了TNDC的核心使命，包括深度可負擔住房、為過渡年齡青年設計的住宅、與拉金街青年服務機構合作提供的現場支援服務，以及讓居民能進入舊金山資源豐富社區的機會。她表示，這些元素將為居民長期穩定與成功奠定基礎。

除住房與現場服務外，海特街78號還設有景觀屋頂、自行車停車空間與兩間社區活動室，其中一間專門供青年使用。該項目已取得LEEDGold金級認證，是永續建築認證中的第二高等級。建築並設有一幅安裝於太陽能板上的特色壁畫，呈現社區鮮為人知的故事。

市府表示，海特街78號總開發成本為5440萬元，其中包括市長住房與社區發展辦公室提供的2100萬元融資，以及加州「無處不成家」（No Place Like Home）計畫提供的400萬元資金。該州計畫主要支持為長期無家可歸者興建永久支援性住房。

羅偉上任後將降低住房成本與推動可負擔住房列為施政重點之一。市府表示，過去六個月內，羅偉已在灣景區、獵人谷與米慎區推動多個可負擔住房項目啟用。今年5月，羅偉與第7區市議員梅義加（Myrna Melgar）提出可負擔住房方案，計畫擴大市府住房信託基金，加快新建住房並保留現有住房。

海特街78號共有32個住房單位提供給18至24歲、正脫離無家可歸狀態的過渡年齡青...
海特街78號共有32個住房單位提供給18至24歲、正脫離無家可歸狀態的過渡年齡青年，另有32個單位提供給低收入家庭。（市長辦公室提供）

精華 FAQ

  • 此案共設64戶，其中32戶給18至24歲、正脫離無家可歸狀態的青年，另32戶提供低收入家庭，並由拉金街青年服務機構提供現場支援。

  • 除永久住房外，建築還有景觀屋頂、自行車停放空間、兩間社區活動室，以及安裝在太陽能板上的特色壁畫，並取得LEED Gold金級認證。

  • 總開發成本約5440萬元，包含市府住房與社區發展辦公室2100萬元及加州No Place Like Home計畫400萬元，反映市府擴大可負擔住房的施政方向。

舊金山 低收入 羅偉

上一則

聖塔克拉拉為世界盃美國隊比賽部分封路 車輛行人須繞行

下一則

產後將女兒溺斃棄屍 聯合市物理治療助理17年後被捕

延伸閱讀

洛杉磯華埠大型住宅完工 專租中收入家庭

洛杉磯華埠大型住宅完工 專租中收入家庭
開發商獲注資600萬元 將推可負擔住房建設

開發商獲注資600萬元 將推可負擔住房建設
預算審議最後公聽日 舊金山民間團體動員數百人籲守住社區服務經費

預算審議最後公聽日 舊金山民間團體動員數百人籲守住社區服務經費
加州710公路北延取消 南巴沙迪那市出售八棟徵收住宅

加州710公路北延取消 南巴沙迪那市出售八棟徵收住宅
西雅圖租金援助計畫 每年協助千戶家庭

西雅圖租金援助計畫 每年協助千戶家庭

熱門新聞

一男子被水流沖下內華達瀑布（Nevada Fall）後身亡。（記者王子涵╱攝影）

遊客墜優勝美地594呎瀑布身亡 22歲男子身分確認

2026-06-24 19:47
包括梅尼菲市在內的四座加州城市躋身美國新興繁榮城市榜單。（Menifee市府官網）

科技熱潮帶動房價與人口暴漲 加州4城擠進全美繁榮榜

2026-06-25 16:20
北加州蒙多西諾縣24日上午8時10分發生芮氏規模5.6地震。星標處為震央威利茨以東。（取自國家地質調查局網站）

加州近4年最大地震 65萬人手機狂響 餘震率高達91%

2026-06-25 14:21
「Asia Live」在聖塔克拉拉開業，向食客呈現亞洲各地的烹飪精華。圖中左上人像即是George Chen。（取自Asia Live網頁）

「Asia Live」 在聖塔克拉拉Valley Fair購物中心開業

2026-06-27 02:18
在美國，越來越多長者離婚，50歲或以上的美國人離婚率比以往任何時候都高。圖為示意圖。（美聯社）

「銀髮離異」攀高 空巢綜合症、妻子難忍不體貼丈夫…都是原因

2026-06-25 02:18
六名身穿千葉字樣背心的執法人員圍繞這名女性，將她帶下飛機。（圖／讀者視頻截圖）

華婦「機鬧」說粗口、丟餐具 上海飛加州航班迫降東京送客

2026-06-26 02:20

超人氣

更多 >
空戰英雄沉淪 赴中密訓解放軍 又洩漏美軍情報

空戰英雄沉淪 赴中密訓解放軍 又洩漏美軍情報
恒大集團創辦人許家印19億倫敦豪宅 遭遊民占據

恒大集團創辦人許家印19億倫敦豪宅 遭遊民占據
以為只是感冒..台裔核科學家返工一天驟逝

以為只是感冒..台裔核科學家返工一天驟逝
絕美秘境藏殺機 堪州21歲亞裔男大生跳藍池凍僵溺斃

絕美秘境藏殺機 堪州21歲亞裔男大生跳藍池凍僵溺斃
刮中160萬 賓州87歲男選月領1萬 專家讚聰明

刮中160萬 賓州87歲男選月領1萬 專家讚聰明