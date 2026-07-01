金山海特街78號64戶可負擔房落成 專供青年、低收入家庭

舊金山市長羅偉（Daniel Lurie）周二為位於海特街78號的全新可負擔住房項目剪綵。（市長辦公室提供）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 海特街78號啟用64戶可負擔住宅，優先提供青年與低收入家庭。

海特街78號啟用64戶可負擔住宅，優先提供青年與低收入家庭。 重點二： 項目位於前中央高速公路走廊地塊，屬震後土地再利用成果。

項目位於前中央高速公路走廊地塊，屬震後土地再利用成果。 重點三：建築獲LEED Gold認證，並設屋頂、自行車位與社區活動室。

舊金山 市長羅偉 （Daniel Lurie）周二為位於海特街78號的全新可負擔住房項目剪綵，該建築專為過渡年齡青年與低收入 家庭提供64個永久住房單位。該七層樓住宅位於前中央高速公路走廊地塊，是1989年洛馬普列塔地震後，高速公路拆除所釋出土地的再利用項目之一。

市府表示，海特街78號共有32個住房單位提供給18至24歲、正脫離無家可歸狀態的過渡年齡青年，另有32個單位提供給低收入家庭。項目由田德隆社區發展公司（TNDC）主導開發，並由拉金街青年服務機構提供現場支援服務。

羅偉表示，每一扇門後面，都代表一名居民不必再擔心晚上睡在哪裡，也代表有人能在舊金山扎根、建立未來。他說，海特街78號的啟用，意味著更多舊金山居民能擁有負擔得起的家，也傳遞出一個訊息：這些居民屬於這座城市，他們的孩子也能在這裡成長。

TNDC執行長多林(Jennifer Dolin)表示，該項目體現了TNDC的核心使命，包括深度可負擔住房、為過渡年齡青年設計的住宅、與拉金街青年服務機構合作提供的現場支援服務，以及讓居民能進入舊金山資源豐富社區的機會。她表示，這些元素將為居民長期穩定與成功奠定基礎。

除住房與現場服務外，海特街78號還設有景觀屋頂、自行車停車空間與兩間社區活動室，其中一間專門供青年使用。該項目已取得LEEDGold金級認證，是永續建築認證中的第二高等級。建築並設有一幅安裝於太陽能板上的特色壁畫，呈現社區鮮為人知的故事。

市府表示，海特街78號總開發成本為5440萬元，其中包括市長住房與社區發展辦公室提供的2100萬元融資，以及加州「無處不成家」（No Place Like Home）計畫提供的400萬元資金。該州計畫主要支持為長期無家可歸者興建永久支援性住房。

羅偉上任後將降低住房成本與推動可負擔住房列為施政重點之一。市府表示，過去六個月內，羅偉已在灣景區、獵人谷與米慎區推動多個可負擔住房項目啟用。今年5月，羅偉與第7區市議員梅義加（Myrna Melgar）提出可負擔住房方案，計畫擴大市府住房信託基金，加快新建住房並保留現有住房。

海特街78號共有32個住房單位提供給18至24歲、正脫離無家可歸狀態的過渡年齡青年，另有32個單位提供給低收入家庭。（市長辦公室提供）