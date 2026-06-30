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Showplace Square重新崛起 亞馬遜機器人公司將簽租約

編譯林思牧／綜合報導
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曾是舊金山辦公室市場不確定性象徵的Showplace Square重新崛起為人工...
曾是舊金山辦公室市場不確定性象徵的Showplace Square重新崛起為人工智慧中心。(Google Maps)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：Amazon Robotics即將在650 Townsend簽下25萬平方呎大型租約。
  • 重點二：Showplace Square因AI與機器人新創進駐，重新成為舊金山熱區。
  • 重點三：Beacon正清理現有租戶，該交易為直接租賃且預計數周內完成。

曾是舊金山辦公室市場不確定性象徵的Showplace Square重新崛起為人工智慧中心，亞馬遜旗下的機器人公司即將在該地區簽署大型租賃協議。

舊金山紀事報報導，Showplace Square如今正逐漸崛起成為AI中心。亞馬遜機器人公司（Amazon Robotics）預期加入AI和機器人新創公司的行列，進駐 SoMa 和 Potrero Hill 南緣的這個街區，這裡曾是Airbnb和Zynga時代的辦公室。

據多位密切關注亞馬遜動向的房地產人士透露，這家總部位於麻州的公司在舊金山和東灣地區（包括中央濱水區和屋崙）低調考察數月後，已進入位於650 Townsend St.的大型租賃談判的最後階段。該租賃面積達25萬平方呎，預計在未來幾周內完成交易。合約期限尚不清楚。

據房地產業內人士稱，該交易為直接租賃，大樓業主Beacon Capital Partners目前正在努力終止與已搬離大樓並希望轉租空間的現有租戶（包括Airbnb）的合約。

亞馬遜發言人斯托（Austin Stowe）周五在接受紀事報採訪時表示：「舊金山是創新中心，我們很自豪能將支持我們機器人、AI和技術創新的團隊設在這裡。目前我們暫無任何消息可以公布，但一旦有更多信息，我們會及時分享。」

亞馬遜機器人公司負責開發為亞馬遜倉庫和物流網絡提供支援的自主機器人和自動化系統，包括用於搬運庫存的移動機器人以及用於分類和包裝的機械手臂。亞馬遜在灣區已擁有相當規模的業務，包括支援其西海岸配送網路的工程團隊和物流基礎設施。將機器人部門設在Showplace Square，符合亞馬遜將該地區一處原垃圾處理設施改造為配送中心的宏偉計畫。

亞馬遜一直在努力擴大在舊金山的物流版圖，計畫在900 Seventh St.（距離650 Townsend St.僅一個街區之隔）占地6畝的地塊上建造一個大型「最後一哩」配送站。該項目名為DOT9，目前尚未動工。

在650 Townsend St.，Amazon Robotics將與Scale AI公司並肩入駐。Scale AI是一家新創公司，最近租用了這棟70萬平方呎、六層辦公大樓中約18萬平方呎的辦公空間，並放棄了原本位於市中心的辦公室。

此次租賃將使Amazon Robotics置身於Showplace Square蓬勃發展的AI和機器人產業群聚中心地帶。近期，許多AI新創公司紛紛在此佔據了大量辦公空間。Together AI 在附近的2 Henry Adams St.租賃了約15萬平方呎的辦公空間，而專注於機器人技術的 Physical Intelligence 最近在808 Brannan St.租用了約6萬平方呎的空間。

AI醫療保健新創公司Abridge也接管了附近一整棟大樓，而奧特曼（Sam Altman）的Tools for Humanity在600 Townsend St. E.租賃了約8.2萬平方呎的空間。最近，睡眠技術公司Eight Sleep在383 Rhode Island St.簽署了一份規模較小的辦公室和展廳租賃協議。

精華 FAQ

  • 據報導，Amazon Robotics正接近在Showplace Square的650 Townsend St.簽下約25萬平方呎的大型租約，交易預計於未來幾周內完成，合約年期尚未公開。

  • 因為該區過去被視為舊金山辦公室市場不確定性的象徵，如今卻吸引Amazon Robotics、Scale AI等AI與機器人企業進駐，顯示產業群聚正在形成。

  • 除Amazon Robotics外，Scale AI已租下約18萬平方呎，且大樓業主Beacon正嘗試終止Airbnb等現有租戶的轉租安排，以便完成新的直接租賃交易。

亞馬遜 舊金山 AI

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