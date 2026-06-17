我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃╱英格蘭再進1球 3:2暫時領先克羅埃西亞

H-1B抽籤三度失利 哈佛華男被迫返中後很不適應

2大型娛樂集團 競購屋崙體育場

編譯林思牧／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
圖為屋崙體育場(Oakland Arena and Coliseum)。(取材自...
圖為屋崙體育場(Oakland Arena and Coliseum)。(取材自谷歌地圖)

新消息指出現有兩家大型娛樂集團，對屋崙體育場（Oakland Arena and Coliseum）發起競購。

舊金山紀事報報導，管理屋崙體育館和競技場的公司，正在競購該場地，這使得出售這處位於東屋崙的112畝土地的複雜計畫又添了變數。16日，Legends Global向屋崙收購公司（Oakland Acquisition Company）提交了一份收購草約。屋崙收購公司是一家投資集團，目前正在與屋崙市和阿拉米達縣就收購屋崙體育館綜合體進行談判。

Legends Global提出總共投資1.02億美元用於體育館的收購，資金包括體育館本身的購買成本和維修費用。同時，另一家競標者橡樹景集團（Oak View Group）也在積極爭取屋崙市官員和社區團體的支持，使得兩家大型娛樂公司之間可能展開爭奪，爭取灣區最大的室內音樂會場館之一的控制權。

屋崙市和阿拉米達縣已初步同意分別以1.25億美元和1.15億美元的價格，將各自持有的屋崙體育館及場館用地50%的股份出售給屋崙收購公司。該集團成員包括：非裔體育娛樂集團的鮑比特（Ray Bobbitt）；總部位於芝加哥的私人投資銀行Loop Capital的雷諾茲（Jim Reynolds）；籃球經紀人達菲（Bill Duffy）；還有房地產投資者克羅寧（Susan Cronin）。

屋崙收購公司一直在努力籌集完成交易所需的資金。解決方案是：剝離擁有1萬9200個座位的體育館，它是屋崙體育館綜合體中更容易變現的部分。今年5月，經過近一年的談判，屋崙收購公司和屋崙市政府達成了一份條款清單，其中一位未具名的潛在第三方將支付至少1億美元收購該體育館。

紀事報報道稱，由音樂產業巨頭、前Ticketmaster董事長兼執行長阿佐夫（Irving Azoff）於2015年聯合創立的橡樹景集團參與了這筆交易。目前尚不清楚橡樹景集團向屋崙收購公司提出的體育館收購價格是多少。

精華 FAQ

  • 新聞指出，參與競購的兩家大型娛樂集團是Legends Global與橡樹景集團（Oak View Group）。前者已提交收購草約，後者則積極爭取市府與社區支持。

  • Legends Global提出總投資1.02億美元，內容同時涵蓋體育館購買成本與必要維修費用，目標是取得屋崙體育館綜合體中較易變現的體育館部分。

  • 屋崙市與阿拉米達縣已初步同意出售各自持有的50%土地股份，但因外部集團加入競購，原本由屋崙收購公司主導的交易如今面臨更多談判與價格變數。

屋崙 灣區 芝加哥

上一則

研究：2大斷層累積壓力千年新高 做好地震防災

下一則

Aldi零食…雜貨盲盒免費送 6月22至25日先搶先得

延伸閱讀

百勝餐飲集團 27億美元出售必勝客業務

百勝餐飲集團 27億美元出售必勝客業務
灣區青少年足球菁英化 中產難負擔

灣區青少年足球菁英化 中產難負擔
配合世界盃賽程 加州火車增開午夜班次

配合世界盃賽程 加州火車增開午夜班次
Pizza Hut 27億美元被母公司賣了 中國事業歸「百勝中國」

Pizza Hut 27億美元被母公司賣了 中國事業歸「百勝中國」
世界盃帶動灣區短租房價漲10% 每晚逾1000元

世界盃帶動灣區短租房價漲10% 每晚逾1000元

熱門新聞

報告指出，在菲律賓，每月僅需約860至2500美元的收入，就能過上相當舒適且優渥的生活。（菲律賓觀光局）

退休族瘋搬這國 生活費比美國低五成 奪全球冠軍

2026-06-15 12:58
阿賽頓Middlefield 路和第九大道交界附近的街角，可說是灣區人口收入差距最顯著的代表。（谷歌地圖）

年收入差5倍 美國最富裕社區的貧與富 僅一街之隔

2026-06-16 18:14
谷愛凌加州的房屋前垃圾多引爭議。圖為谷愛凌日前在巴黎參加活動。（美聯社）

門前垃圾堆積 谷愛凌豪宅再陷風波 多次被舉報 與鄰居長期不合？

2026-06-11 02:20
聯合市是加州5萬人口以上城市中人口降幅最大的。圖為聯合市一處公寓。(Google Maps)

聯合市人口流失嚴重 加州5萬人以上城市中降幅最大

2026-06-15 02:20
劉美賢15日終於前往屋崙冰淇淋老店Fentons Creamery享用「終身免費冰淇淋」。圖為劉美賢3月在屋崙市政府記者會上回答記者問題。(美聯社)

屋崙終身免費冰淇淋 劉美賢嘗到了 大讚焦糖限定口味

2026-06-17 17:01
圖為警員泰勒的隨身攝影機畫面，嫌犯在下車後立即開槍，泰勒連中數槍。警長劉力一曾表示，泰勒幸運生還，但將面臨長期的復健。（舊金山警局提供）

灣景區追捕槍戰畫面曝光 警員與乘客均中槍重傷送醫

2026-06-10 19:36

超人氣

更多 >
紐約州要發21億元支票 近300萬人可拿到

紐約州要發21億元支票 近300萬人可拿到
世界盃／梅西「帽子戲法」登歷史進球王 阿根廷3：0取勝跨衛冕第一步

世界盃／梅西「帽子戲法」登歷史進球王 阿根廷3：0取勝跨衛冕第一步
纏訟6年1276萬港元合約官司張柏芝贏了 出庭曾情緒崩潰

纏訟6年1276萬港元合約官司張柏芝贏了 出庭曾情緒崩潰
住養老院20年 86歲退休師「練習變老」：一類人最不適合來住

住養老院20年 86歲退休師「練習變老」：一類人最不適合來住
年收入差5倍 美國最富裕社區的貧與富 僅一街之隔

年收入差5倍 美國最富裕社區的貧與富 僅一街之隔