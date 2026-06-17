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山景城建航太中心 掀地方住房憂慮

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圖為莫非特機場，現在屬航太總署NASA艾姆斯中心。(Google Maps)
圖為莫非特機場，現在屬航太總署NASA艾姆斯中心。(Google Maps)

近十年來，美國太空總署艾姆斯研究中心(NASA Ames)和柏克萊加大" rel="155062">柏克萊加大一直在計畫在莫菲特機場(Moffett Field )建造一座耗資20億美元的航太中心，但關於這個位於山景城邊緣的龐大計畫的細節卻鮮為人知。

聖荷西焦點(San Jose Spotlight)報導，這種情況最近發生了改變，今年4月發布的一份環境報告明確指出，這個名為「柏克萊航空航天中心」的計畫將包括數百萬平方呎的研究和辦公空間，但住房卻很少。

柏克萊加大正與商業房地產開發商SKS Partners合作，計畫在莫菲特機場39畝的土地上建造一座太空中心。莫菲特機場曾是軍事基地，於1994年關閉並移交給美國國家航空暨太空總署（NASA）。如今，這片占地2000畝的場地被稱為NASA艾姆斯研究中心，大部分位於聖克拉拉縣的非建制地區，在山景城和101號高速公路以北。

儘管柏克萊加大的開發計畫會對山景城產生影響，但由於莫菲特機場屬於聯邦管轄範圍，該市幾乎沒有發言權。

最近的環境影響報告讓山景城有機會發表意見。州和聯邦法律要求各機構根據加州環境品質法案(CEQA)和國家環境政策法案(NEPA)審查並揭露專案的環境影響。

柏克萊加大發言人吉布森(Kyle Gibson)說：「無論是交通、住房還是空氣質量，目前都在根據CEQA和NEPA進行研究。」

山景城市日前提交了正式評論信，表達了對交通、公用設施和供水等方面的擔憂，但並未提及住房問題。

環境報告中的資訊引發了一些社區居民的擔憂，他們認為該項目建造的房屋數量不足，也沒有足夠的計畫來緩解交通影響。

報告顯示，柏克萊最多計畫建造約250套住房，而該計畫預計將創造近6000個新的就業機會。

「我身邊的人並不反對柏克萊加大在莫菲特機場建設科學中心，」長期參與莫菲特機場項目倡導工作的前山景城市長西格爾(Lenny Siegel)說，「但對就業與住房失衡以及交通問題而言，這確實是個大問題。」

精華 FAQ

  • 該校與SKS Partners合作，計畫在莫菲特機場39畝土地上興建「柏克萊航空航天中心」，總投資約20億美元，內容以研究、辦公與科技設施為主。

  • 環評顯示預計帶來近6000個工作機會，卻最多只建約250套住房，居民擔心就業與住房嚴重失衡，進而加劇交通壅塞、公用設施與供水壓力。

  • 由於莫菲特機場屬聯邦管轄，山景城對開發案幾乎沒有決定權，只能透過CEQA與NEPA環評程序提出意見，近期也已正式表達交通等疑慮。

柏克萊加大 柏克萊 NASA

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