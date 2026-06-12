我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

SpaceX今日掛牌 馬斯克身價破兆美元…今日5件事

好市多這9項夏季優惠商品 每件都30元有找

800萬豪宅閒置 成加州科學院管理不善象徵

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
加州科學院成立於1853年，近兩個世紀以來，它積累大量收藏品，也擁有作為美國頂尖...
加州科學院成立於1853年，近兩個世紀以來，它積累大量收藏品，也擁有作為美國頂尖科研機構之一的聲譽。(取自加州科學院臉書)

舊金山太平洋高地(Pacific Heights)山坡一棟豪宅，屬於加州科學院(California Academy of Sciences)。根據房地產經紀人估價，這棟豪宅價值高達800萬美元，但科學院員工透露，這裡並沒有常住居民。

「舊金山標準」報導，這棟豪宅於1995年由捐贈者出售給科學院，原本計畫作為執行主任的主要住所。過去七年，該職位一直由桑普森(Scott Sampson)擔任，他是一位著名的古生物學家。桑普森月前宣布辭職，此前在任期內，博物館參觀人數下降、大規模裁員、主管離職，以及許多內部人士透露可疑的財務決策。

員工們表示，桑普森從未在那裡長期居住。桑普森和妻子名下汽車登記在Muir海灘一處海景房地址。員工們反映，桑普森只是把這處房產當作臨時住所。儘管如此，據稱加州科學院還是調度員工、放下博物館的主要工作去維護這處房產，並花費數萬美元進行升級改造。

甚至在桑普森擔任館長之前，這棟房產就已成為北加州最大博物館管理不善的象徵。博物館由一個龐大的董事會管理，成員包括45位財力雄厚的科學家。批評人士稱，過去20年來，他們的決策讓這家機構陷入混亂。

2019年，前任館長弗利(Jonathan Foley)離職。此後，董事會聘請桑普森為博物館制定新全球願景，該願景包含一項三管齊下的計畫，旨在加強對島嶼生態系統、全球珊瑚礁以及加州原生棲息地研究及保育。

在桑普森的領導下，部分願景得以實現，並啟動多項重大舉措。但員工表示，由於疫情導致的收入損失，阻礙博物館發展計畫，桑普森許多最具遠見的目標最終未能實現。儘管財力漸衰，董事會在過去幾年仍向桑普森和博物館其他高層，發放驚人獎金和薪水。

加州科學院成立於1853年，近兩個世紀以來，它積累大量收藏品，是舊金山最熱門的機構之一。然而，根據16位現任和前任員工的訪談顯示，在數百萬件精心編目的生物標本背後，科學院也隱藏著不少不為人知的祕密。

代表約350名博物館員工的「SEIU 1021」工會代表們對科學院所謂不必要支出表示擔憂，他們指出，高階主管團隊薪資不斷上漲；太平洋高地豪宅的相關費用；執行主任的頭等艙機票；以及桑普森聘任助理參與超支計畫等。還有一個管理不善、拖欠博物館債務的董事會。

5月14日，桑普森辭職。前員工在談到這位執行主任的離職時表示，真心希望學院現在能夠療傷重建。

精華 FAQ

  • 該豪宅於1995年由捐贈者售予加州科學院，原計畫作為執行主任的主要住所，但員工稱多年來幾乎沒有長住者，實際使用情況與原意明顯不符。

  • 員工指出，院方不僅調度人手維護豪宅，還花費數萬美元升級改造，同時高階主管薪資、頭等艙機票與超支計畫持續增加，顯示資源分配失衡。

  • 桑普森於5月14日請辭後，前員工與工會希望科學院能藉此檢討多年累積的財務與治理問題，重建組織信任，讓博物館回到穩定發展軌道。

舊金山 房地產 加州

上一則

柏克萊驚現數十年來首例鉤端螺旋體病例 1死1重病

下一則

奧特曼住宅縱火案同謀？金山警方搜尋神祕女子

延伸閱讀

中位數飆至91萬元…加州房市再創天價 居民加速移出

中位數飆至91萬元…加州房市再創天價 居民加速移出
為趕租客賣130萬元房產 退休牙醫疑設局行刑式槍殺

為趕租客賣130萬元房產 退休牙醫疑設局行刑式槍殺
舊金山房東突漲租9成 房客控變相逼遷 準備尋法律救濟

舊金山房東突漲租9成 房客控變相逼遷 準備尋法律救濟
月租竟可多出30% 舊金山擬立法封殺房東隱形收費

月租竟可多出30% 舊金山擬立法封殺房東隱形收費
谷愛凌豪宅陷風波 門口垃圾堆積 與鄰居長期不合？

谷愛凌豪宅陷風波 門口垃圾堆積 與鄰居長期不合？

熱門新聞

全球旅遊搜尋平台Skyscanner的報告顯示，灣區是美國觀看本屆世界盃成本最低的地區。（美聯社）

門票貴、交通差、對外國人有敵意 世界盃受質疑

2026-06-08 19:55
聖荷西州大在一項電腦科學與科技技能評估中排名全美第二，擊敗一眾頂尖大學。（美聯社）

矽谷最強人才工廠出爐 科技巨頭瘋搶畢業生

2026-06-05 18:43
谷愛凌加州的房屋前垃圾多引爭議。圖為谷愛凌日前在巴黎參加活動。（美聯社）

門前垃圾堆積 谷愛凌豪宅再陷風波 多次被舉報 與鄰居長期不合？

2026-06-11 02:20
Fairfax Variety店內宛如仙境，店主Polly Knox自豪地稱其為「馬林縣最後一家5美分雜貨店」。（取自Google Maps）

灣區小鎮費爾法克斯充滿奇思妙想 驚喜1日遊勝地

2026-06-07 02:16
圖為警員泰勒的隨身攝影機畫面，嫌犯在下車後立即開槍，泰勒連中數槍。警長劉力一曾表示，泰勒幸運生還，但將面臨長期的復健。（舊金山警局提供）

灣景區追捕槍戰畫面曝光 警員與乘客均中槍重傷送醫

2026-06-10 19:36
聖荷西的世界盃慶祝活動主要集中在市中心的San Pedro Square Market。(Google Maps)

聖荷西世界盃觀賽派對 免費看104場比賽

2026-06-10 02:20

超人氣

更多 >
去美元化加速…人民幣很快會超越歐元 成為全球第2大貨幣

去美元化加速…人民幣很快會超越歐元 成為全球第2大貨幣
68歲金馬影后陳秋霞嫁富商長居大馬 為恩師祝壽罕回港

68歲金馬影后陳秋霞嫁富商長居大馬 為恩師祝壽罕回港
華人家庭爆謀殺自殺 網傳死者為知名奶茶店老闆

華人家庭爆謀殺自殺 網傳死者為知名奶茶店老闆
在美國如何免費收看2026世界盃？方式一次看

在美國如何免費收看2026世界盃？方式一次看
世界盃揭幕戰 慘烈3紅…墨西哥2:0輕取南非

世界盃揭幕戰 慘烈3紅…墨西哥2:0輕取南非