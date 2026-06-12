800萬豪宅閒置 成加州科學院管理不善象徵

加州科學院成立於1853年，近兩個世紀以來，它積累大量收藏品，也擁有作為美國頂尖科研機構之一的聲譽。(取自加州科學院臉書)

舊金山 太平洋高地(Pacific Heights)山坡一棟豪宅，屬於加州 科學院(California Academy of Sciences)。根據房地產 經紀人估價，這棟豪宅價值高達800萬美元，但科學院員工透露，這裡並沒有常住居民。

「舊金山標準」報導，這棟豪宅於1995年由捐贈者出售給科學院，原本計畫作為執行主任的主要住所。過去七年，該職位一直由桑普森(Scott Sampson)擔任，他是一位著名的古生物學家。桑普森月前宣布辭職，此前在任期內，博物館參觀人數下降、大規模裁員、主管離職，以及許多內部人士透露可疑的財務決策。

員工們表示，桑普森從未在那裡長期居住。桑普森和妻子名下汽車登記在Muir海灘一處海景房地址。員工們反映，桑普森只是把這處房產當作臨時住所。儘管如此，據稱加州科學院還是調度員工、放下博物館的主要工作去維護這處房產，並花費數萬美元進行升級改造。

甚至在桑普森擔任館長之前，這棟房產就已成為北加州最大博物館管理不善的象徵。博物館由一個龐大的董事會管理，成員包括45位財力雄厚的科學家。批評人士稱，過去20年來，他們的決策讓這家機構陷入混亂。

2019年，前任館長弗利(Jonathan Foley)離職。此後，董事會聘請桑普森為博物館制定新全球願景，該願景包含一項三管齊下的計畫，旨在加強對島嶼生態系統、全球珊瑚礁以及加州原生棲息地研究及保育。

在桑普森的領導下，部分願景得以實現，並啟動多項重大舉措。但員工表示，由於疫情導致的收入損失，阻礙博物館發展計畫，桑普森許多最具遠見的目標最終未能實現。儘管財力漸衰，董事會在過去幾年仍向桑普森和博物館其他高層，發放驚人獎金和薪水。

加州科學院成立於1853年，近兩個世紀以來，它積累大量收藏品，是舊金山最熱門的機構之一。然而，根據16位現任和前任員工的訪談顯示，在數百萬件精心編目的生物標本背後，科學院也隱藏著不少不為人知的祕密。

代表約350名博物館員工的「SEIU 1021」工會代表們對科學院所謂不必要支出表示擔憂，他們指出，高階主管團隊薪資不斷上漲；太平洋高地豪宅的相關費用；執行主任的頭等艙機票；以及桑普森聘任助理參與超支計畫等。還有一個管理不善、拖欠博物館債務的董事會。

5月14日，桑普森辭職。前員工在談到這位執行主任的離職時表示，真心希望學院現在能夠療傷重建。