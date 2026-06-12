巴洛阿圖擬建住商混合社區 惹議

巴洛阿圖市正準備在聖安東尼奧路沿線打造一個全新的住宅社區。（Google Maps）

AI摘要 文章摘要整理： 巴洛阿圖規畫聖安東尼奧路新社區時，因CTI區域辦公空間比例過高引發爭議，市府盼以商辦收益支應公園與基礎設施。

巴洛阿圖市正準備在聖安東尼奧路(San Antonio Rd. )沿線打造一個全新的住宅社區，但在此背景下，市政府領導人面臨著先前規畫工作中一直困擾著他們的難題：這個新社區應該容納多少辦公空間？

聖荷西 焦點(San Jose Spotlight)報導，爭議的焦點集中在位於101號公路旁、East Charleston Road以北的CTI區域。 CTI區域位於聖安東尼奧路以南，涵蓋商業街、交通街和工業大道，目前被規畫為商業中心，建築高度可能達到90呎（約27公尺）。從這個意義上講，它與市政府規畫的更廣泛區域有所不同，後者旨在促進住宅建設的蓬勃發展，並帶來一系列交通設施的改善。

規畫人員8日提出的聖安東尼奧路規畫區域的「核心方案」，主張在CTI區域大規模建造辦公空間。該方案設想在目前以低密度商業和工業建築為主的區域內建設75萬平方呎的辦公室和研發空間。方案要求用更高、更密集的辦公綜合體有效地取代這些現有建築，工作人員認為該項目將保持就業穩定並為區域改善提供資金。

規畫與發展服務部的一份報告指出：「在CTI區域開發辦公大樓被認為是一種提高項目可行性並為公園和基礎設施等公共福利提供資金的潛在機制。」

並非所有人都對這個想法感到興奮。儘管市議會日前以六比一的投票結果通過了核心方案，但議員敦促工作人員進行進一步分析，以確保該項目不會加劇該市就業與住房失衡的現狀。唯一投下反對票的議員雷克達爾(Keith Reckdahl)認為，依照核心方案重建CTI地塊會對周邊社區產生負面影響。

關於市政府應該鼓勵建造多少新的辦公空間，這個問題一直阻礙過去的規畫工作。當市政府為文圖拉（Ventura）社區北部地區制定新的發展願景時，因工作人員和顧問提出的將商業開發納入成長計畫的方案而分裂。到2024年市政府批准文圖拉發展願景時，大多數參與其中的居民已經退出了這個過程。

在提出CTI地塊的商業重建方案時，規畫人員將其定位為向更廣闊的聖安東尼奧路地區引入公園、零售和其他便利設施的一種方式，根據核心方案，該地區可能會新增4000多套住宅。由於辦公空間對開發商來說利潤更高，市政府可以允許商業發展，但需收取費用，用於資助一些更受歡迎的便利設施。