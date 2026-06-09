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賣家撤待售房源比例 聖荷西全美第二

編譯組／綜合報導
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Redfin數據顯示，聖荷西當地房源的減少正迫使沮喪的購房者將購房計劃推遲數年。...
Redfin數據顯示，聖荷西當地房源的減少正迫使沮喪的購房者將購房計劃推遲數年。（本報資料照片）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：Redfin報告顯示，聖荷西上月逾9%待售房源遭房主撤下，比例全美第二高。
  • 重點二：房源撤回使南灣住宅庫存進一步縮減，並加劇本已激烈的購屋競爭與價格壓力。
  • 重點三：高通脹與高利率推升持有成本，促使賣家重新計算後放棄出售現有房屋。

據國家廣播公司灣區（NBC Bay Area）報導，根據Redfin日前發布的一份研究報告，在全美各大城市中，聖荷西的房主撤下房源的比例位居第二。

這家房地產追蹤機構報告稱，上個月聖荷西超過9%的待售房源被房主撤下。這一趨勢正在減少南灣地區的住房庫存，並在本已競爭激烈的市場中加劇了潛在購房者的價格壓力。

Redfin官員指出，高通脹、高企的抵押貸款利率以及賣家財務計算方式的轉變，是導致市場回調的主要驅動因素。

Redfin首席經濟學家費爾威瑟（Daryl Fairweather）表示：「他們可能需要繳納更多的房產稅，如果背負房貸還需支付更多利息，因此他們必須搬遷至生活成本明顯更低的州或城市，才能讓放棄現有住房變得值得，」

報告還指出，由於高利率持續擠壓或抑制購房者，許多賣家在未能達到預期要價後，正選擇撤下房源。

市場趨緊讓許多當地居民感到被排除在購房行列之外。聖荷西居民哈迪（Austin Hardy）表示，他希望在未來五年內於南灣購置房產，但他指出，儘管工作穩定，但房源短缺仍使房價遙不可及。

「我現在工作挺不錯的，但即便如此，也真的很難跟上房價上漲的步伐，」哈迪說，「要說問題出在哪裡，我認為主要就是房價太高了。」

對於像當地居民傑利克（Gianna Jelic）這樣的人來說，購房的時間表正不斷向未來推遲。

「我覺得大概還要5到10年我才能買得起房子，這太離譜了。」 他說道。

精華 FAQ

  • 根據Redfin研究，聖荷西上月有超過9%的待售房源被房主撤下，在全美各大城市中排名第二，顯示當地賣家正更頻繁退出市場。

  • Redfin認為，高通膨、高抵押貸款利率與房產稅負擔，讓許多賣家重新評估出售成本；若賣不到理想價位，乾脆先撤回房源。

  • 房源減少使南灣市場更緊俏，購屋者面臨更少選擇與更高競爭，居民也普遍感到房價遠超負擔能力，購屋時程被迫延後。

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