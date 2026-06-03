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綠色科技公司 促成收購聖荷西辦公大樓

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由南灣房地產高管查瓦拉領導的團隊，斥資1350萬美元收購了位於北聖荷西Bayte...
由南灣房地產高管查瓦拉領導的團隊，斥資1350萬美元收購了位於北聖荷西Baytech Parkway 110號的辦公大樓。(Google Maps)

一家擁有全新電池技術的綠色科技公司，是促成一位房地產企業家收購聖荷西一棟辦公大樓的重要因素，這家能源公司就位於這棟辦公大樓內。

聖荷西信使報(Mercury News)報導，6月1日提交給聖克拉拉縣記錄辦公室的文件顯示，由南灣房地產高管查瓦拉(Shri Chawla)領導的一個團隊，斥資1350萬美元收購了位於北聖荷西Baytech Parkway 110號的辦公大樓。

「我非常看好這棟樓的租戶Lyten公司，」查瓦拉在接受信使報採訪時表示，「我相信Lyten公司會取得巨大的成功。」

Lyten公司在聖荷西該地區擁有兩個辦公地點。一棟是剛收購的Baytech Parkway 110號辦公大樓，另一棟位於Baytech Parkway 145號。

「這家公司對電池產業有著獨到的見解，」查瓦拉說。他是一位受過專業訓練的電氣工程師，曾擔任半導體行業的高階主管。

總部位於聖荷西的Lyten公司認為，其生產的電池可為包括電動車、電動飛機和行動裝置在內的眾多產業提供輕巧、低成本、環保且節能的選擇。

2023年，該公司在聖荷西啟動了一條鋰硫電池試點生產線。Lyten表示，鋰硫電池可望降低電動和行動裝置的成本。

此次房產交易的賣方是Money360的關聯公司。Money360於2024年收回了為該辦公大樓提供的1630萬美元貸款。貸款方的法拍程序將該建築的估值定為1440萬美元。

這些數據表明，Chawla Ventures集團以低於法拍估值6%的價格購得了該建築。

SVN | Capital West Partners的董事總經理桑迪亞哥(Robin Santiago)促成了這筆交易。該研發辦公大樓面積約5萬8000平方呎。

查瓦拉表示，他現在擁有的房產不僅僅是一棟供租戶營運的建築物。他也希望成為一名不僅僅是每月收取租金的房東。

查瓦拉說：「在我看來，房地產不僅是建築物，更是創新公司發展的平台。」

他補充，希望在矽谷的新興產業中發揮作用。他表示，他的房地產理念強調長期持有、嚴謹的財務規畫和策略性的租戶關係。

「我的目標是擁有並支持那些服務於矽谷未來的房產，包括科技、清潔能源、先進製造業、科學和創業。」

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