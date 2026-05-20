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住宅開發動起來 金山推30年投資計畫

記者李怡╱舊金山報導
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舊金山市計畫推動擴大「住房信託基金」，希望未來30多年為可負擔住房提供更穩定資金...
舊金山市計畫推動擴大「住房信託基金」，希望未來30多年為可負擔住房提供更穩定資金來源。（記者李怡╱攝影）

舊金山房價與租金高漲，讓不少家庭越來越擔心「還能不能留在這座城市」。舊金山市長羅偉（Daniel Lurie）與第七區市議員梅義嘉（Myrna Melgar）19日宣布，將推動擴大「住房信託基金」（Housing Trust Fund），希望未來30多年為可負擔住房提供更穩定資金來源，同時調整目前的建商可負擔住房規定，希望讓停滯多時的住宅開發重新動起來。

這項提案預計今年11月交由選民表決。

羅偉表示，現在舊金山最大的問題之一，就是房子蓋得太慢，結果是家庭擔心被迫搬離。市府這次希望用「比較務實的方法」，一方面增加可負擔住房資金，另一方面也降低部分開發限制與費用，讓更多住宅案願意開工。

根據目前規畫，住房信託基金未來每年資金將逐步增加，最高可達1億2500萬元，並延長至2058年。這筆錢主要用於興建、保存與修繕可負擔住房，也包括協助中低收入家庭購屋。

明年還還將額外發行7000萬元債券，用於保存現有可負擔住宅，以及透過「Small Sites Program」購買民間出租住宅，轉為永久可負擔住房。

除了增加資金，市府也打算修改現有「包容性住房政策」（Inclusionary Housing Requirements）。新提案將把25戶以上住宅案必須提供的可負擔住房比率，降至5%。建商也可選擇改繳費用、提供土地，或在其他地點興建可負擔住房。25戶以下的小型建案則可豁免。

支持者認為，如果完全沒有新住宅開發，不只房價無法下降，可負擔住房也缺乏資金來源。灣區住房加速基金（Housing Accelerator Fund）執行長佛斯特（Rebecca Foster）表示，現在城市需要的是「平衡」，既要讓市場住宅願意蓋，也要建立更穩定的可負擔住房財源。

舊金山 租金 羅偉

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