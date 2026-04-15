承包商合約糾紛 巴洛阿圖「Homekey計畫」開放時程再延

巴洛阿圖「Homekey計畫」卡關，因承包商之間的合約糾紛，開放時程再度延後。（加州住房與社區發展廳官網）

在住房需求持續吃緊的矽谷 ，一項原本主打快速安置的政策工具，如今卻卡在施工現場。位於巴洛阿圖的Homekey過渡性住房據點，因承包商之間的合約糾紛，開放時程再度延後，也讓原本預計釋出的安置空間遲遲無法上線。

聖荷西焦點(San Jose Spotlight)這項隸屬加州 推動的「Homekey 計畫」，初衷是在疫情 期間加速取得住房資源，透過改建既有建築，縮短傳統開發流程，讓無家可歸者能更快進入過渡住所。這處位於巴洛阿圖的據點，由非營利組織LifeMoves負責營運，原規劃提供約80多個房間、每年可服務超過200人，並提供就業協助、心理支持與後續住房媒合。然而，工程進度近期因施工承包商之間出現付款與合約爭議再度受阻，導致進度變緩甚至停滯，而這已不是該案首次延誤。

根據聖他克拉拉縣2025年公布的無家者統計，當地無家可歸人口已突破1萬人，且仍呈上升趨勢；其中超過一半屬於近年才首次陷入無家狀態，反映出問題不再只是長期弱勢族群，而是逐漸擴及更多原本有穩定生活的人。專家分析：失業、家庭變故與房租持續上漲，是推動這波成長的主要因素，而灣區長期高昂的住房成本，更讓許多人一旦失去支撐，就難以重新站穩腳步。

自疫情以來，「Homekey計畫」已在全加州創造上萬個安置單位，被視為應對無家可歸問題的重要政策工具之一。如今工程卡關，地方政府只能轉向短期替代方案，例如擴充汽車旅館安置名額，以暫時填補空缺，但這類措施成本較高，也難以提供長期穩定支持。

針對工程延誤，市府表示目前仍持續與相關承包商協調，試圖釐清合約爭議並恢復施工進度，但具體完工與啟用時間尚未確定。相關單位強調，目標仍是盡快讓設施投入使用，以回應當地迫切的安置需求。