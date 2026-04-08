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舊金山市中心回暖？ 高樓建案接連啟動

記者李怡／舊金山報導
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舊金山市中心回暖，高樓建案接連啟動。（記者李怡／攝影）
舊金山市中心回暖，高樓建案接連啟動。（記者李怡／攝影）

隨著疫情後市中心經濟逐步回暖，舊金山金融區近期再現大型開發動作，多個摩天辦公樓計畫相繼浮出水面，其中包括一項高度接近千英尺的超高樓案，引發市場對「市中心是否真正復甦」的關注和討論。

根據當地開發商與城市規畫資料，目前已有數個辦公樓項目進入競逐階段，爭取企業租戶與資金支持。

疫情期間，遠端辦公模式普及，使舊金山市中心辦公室空置率一度攀升至歷史高點，不少企業縮減辦公空間或遷出市區，導致金融區人流銳減、商家生意受挫。如今隨著人工智慧（AI）產業快速發展，以及部分科技公司回流辦公室，市場開始出現回暖跡象。

有房地產分析人士指出，新一輪摩天樓競賽的關鍵，在於能否吸引新經濟企業進駐，尤其是AI、金融科技及創新產業。「企業現在不只是找辦公室，而是尋找能代表品牌與文化的空間，」他說，高品質辦公環境與地段仍具吸引力。

也有聲音持保留態度。部分市場觀察者認為，目前辦公室需求尚未完全恢復，新建大型辦公樓仍面臨租賃壓力。空置率還在高位，是否需要更多辦公空間，是一個現實問題。

在社區層面，市中心復甦亦直接影響小商家生計。位於市場街（Market Street）附近的一家咖啡店店主表示，近期客流略有回升，但仍未恢復至疫情前水平。如果真的有更多公司回來上班，對我們來說就是救命。

也有華裔居民指出，市中心人流回升對治安與城市氛圍具有正面作用。住在南市場區（SoMa）的居民Jack表示。「人多了，街道就比較安全，商店也會跟著開起來，整體感覺會不一樣，」

市府近來亦積極推動市中心轉型，包括鼓勵辦公樓改建為住宅、引入文化活動與零售業態，以提升區域吸引力。未來舊金山市中心將打造成辦公、居住、娛樂與創新的多功能空間。

在多重因素交織下，這場摩天樓競賽不僅關乎建築高度，更象徵舊金山如何在新經濟格局中重新定位自身。市中心能否真正走出低谷、迎來新一輪成長，仍有待市場與時間進一步驗證。

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