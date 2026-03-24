欠債1.587億 聖荷西BioSquare Silicon Valley被法拍

聖塔克拉拉縣府文件顯示，位於北聖荷西的科技園區BioSquare Silicon Valley已被南灣開發公司透過快速法拍方式收回。(谷歌地圖)

一筆失敗的貸款 阻礙了聖荷西 一處辦公中心向生物科技中心轉型的多年努力，如今，在房產被法拍後，該中心迎來了新的所有者。

聖荷西信使報(Mercury News)報導，3月20日提交給聖塔克拉拉縣紀錄辦公室的文件顯示，位於北聖荷西的科技園區BioSquare Silicon Valley，已被資深房地產 公司南灣開發公司(South Bay Development)，透過快速法拍方式收回。

根據縣政府的文件，在交易完成時，BioSquare Silicon Valley科技中心背負著高達1.587億元的未償房地產債務。此次交易是透過以房抵債的方式完成的。

根據商業房地產公司JLL準備的營銷手冊，南灣開發公司的關聯公司為該園區支付了多少費用，目前尚不清楚。該園區總面積為45.6萬平方呎。

在新冠疫情導致辦公室關閉六年多後，這起止贖事件再次提醒人們，灣區辦公大樓市場仍然疲軟。州和地方機構解除緊急限制後，人們重返辦公室的進程並不均衡，許多商業空間仍然空置或使用率不足。

公開文件顯示，該科技中心的地址為Zanker Rd. 的2660、2860、2700和2740號，以及Junction Ave. 的2585和2595號。

由房地產公司PCCP和Blue Rise Ventures領導的財團對該辦公園區進行了改造，旨在吸引生命科學領域的租戶入駐，將其重新定位為科技孵化器和生物技術中心。

2018年，Blue Ventures和PCCP組成的聯盟以1.445億元的價格收購了辦公園區。 2022年，這家房地產投資項目從全球最大的投資管理公司之一Pimco獲得了2.07億元的融資。

BioCube San Jose North的設計旨在靈活滿足不同規模公司的需求，既能提供小型空間進行前沿研究，也能提供大型辦公空間。

然而，儘管大力推進辦公園區改造，但大部分區域仍空置。最終導致違約並引發止贖程序的，是2022年發放的一筆貸款。

2025年12月，Pimco的關聯公司將這筆2.07億元的貸款轉讓給了大華銀行(United Overseas Bank)。2026年1月，大華銀行又將貸款轉讓給了位於洛斯蓋圖的South Bay Development公司。

南灣開發公司最終收回了這筆貸款並獲得了該物業的所有權；該公司對該物業的未來規畫尚不清楚。