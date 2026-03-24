欠債1.587億 聖荷西BioSquare Silicon Valley被法拍
一筆失敗的貸款阻礙了聖荷西一處辦公中心向生物科技中心轉型的多年努力，如今，在房產被法拍後，該中心迎來了新的所有者。
聖荷西信使報(Mercury News)報導，3月20日提交給聖塔克拉拉縣紀錄辦公室的文件顯示，位於北聖荷西的科技園區BioSquare Silicon Valley，已被資深房地產公司南灣開發公司(South Bay Development)，透過快速法拍方式收回。
根據縣政府的文件，在交易完成時，BioSquare Silicon Valley科技中心背負著高達1.587億元的未償房地產債務。此次交易是透過以房抵債的方式完成的。
根據商業房地產公司JLL準備的營銷手冊，南灣開發公司的關聯公司為該園區支付了多少費用，目前尚不清楚。該園區總面積為45.6萬平方呎。
在新冠疫情導致辦公室關閉六年多後，這起止贖事件再次提醒人們，灣區辦公大樓市場仍然疲軟。州和地方機構解除緊急限制後，人們重返辦公室的進程並不均衡，許多商業空間仍然空置或使用率不足。
公開文件顯示，該科技中心的地址為Zanker Rd. 的2660、2860、2700和2740號，以及Junction Ave. 的2585和2595號。
由房地產公司PCCP和Blue Rise Ventures領導的財團對該辦公園區進行了改造，旨在吸引生命科學領域的租戶入駐，將其重新定位為科技孵化器和生物技術中心。
2018年，Blue Ventures和PCCP組成的聯盟以1.445億元的價格收購了辦公園區。 2022年，這家房地產投資項目從全球最大的投資管理公司之一Pimco獲得了2.07億元的融資。
BioCube San Jose North的設計旨在靈活滿足不同規模公司的需求，既能提供小型空間進行前沿研究，也能提供大型辦公空間。
然而，儘管大力推進辦公園區改造，但大部分區域仍空置。最終導致違約並引發止贖程序的，是2022年發放的一筆貸款。
2025年12月，Pimco的關聯公司將這筆2.07億元的貸款轉讓給了大華銀行(United Overseas Bank)。2026年1月，大華銀行又將貸款轉讓給了位於洛斯蓋圖的South Bay Development公司。
南灣開發公司最終收回了這筆貸款並獲得了該物業的所有權；該公司對該物業的未來規畫尚不清楚。
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