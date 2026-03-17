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舊金山房源不足 房價可能大幅上漲

編譯組／綜合報導
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舊金山紀事報(San Francisco Chronicle) 報導，去年春天，舊金山的房主們面臨一個難題：他們把房子掛出來出售，但買家卻不感興趣。不到一年時間，形勢已發生逆轉。隨著人工智慧(AI)熱潮帶來的資金充裕，科技工作者和投資者競相與十幾個其他買家爭奪同一套房子的情況越來越普遍。

據房地產經紀公司Redfin的最新數據顯示，舊金山1月份的有效房源不足1000套，創下自2020年1月以來的最低紀錄。供應的再度萎縮，為房價可能上漲埋下了伏筆。

這不僅僅是因為人們在舊金山的購房量增加了，更關鍵的是，賣家不再將更多房屋投放市場，2024年至2025年間新掛牌量基本維持在6700套的水平。

這意味著買家之間的競爭更加激烈，尤其是在高端市場，在沒有更多房源進入市場的情況下成交量激增。

但為何更多舊金山房主不趁此良機套現獲利？一些房產經紀人表示原因很簡單–他們正在等待更高的報價。OpenAI、Anthropic和Databricks等快速發展的科技公司總部均位於舊金山，正準備在未來一到三年內上市，這可能會為該市的住房市場帶來更多財富。隨著競價戰的消息傳開，今年春季過後房源預計將逐漸增加。

但許多賣家可能也有個人原因而選擇保留房產。儘管AI行業正蓬勃發展，但其他科技巨頭仍在裁員，在部分賣家看來，暫時保留房產既能帶來更多穩定性，也有望在年內獲得更豐厚的意外之財。

此外，現實情況是許多舊金山房主是在2022年房貸利率飆升前購入房產的，這意味著如果搬家，他們將不得不承擔更高的月供。這種「鎖定效應」導致新掛牌房源減少，而高房貸利率也使能夠全款購房的富裕買家更具優勢。

但這也助推了投資者在舊金山的購房熱潮。Redfin最近的一項分析顯示，2024年至2025年間，投資者在舊金山和聖馬刁縣(San Mateo County)的購房量增長了24%，增幅位居美國各大都市區前列。這些投資者可能希望將房屋翻新後轉售為豪華住宅。

但此類預期此前已被證明是錯誤的。去年的關稅威脅曾令灣區大部分住房市場陷入停滯，而對伊朗戰爭的擔憂可能也會產生部分降溫效應，儘管房地產經紀人表示現在下結論還為時過早。

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