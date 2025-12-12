舊金山市中心最大停擺開發案「泛海中心」 有望重啟

舊金山市中心最棘手的開發案「泛海中心」，可能被本地買家以巨額折扣價買下。泛海控股早於2016年就收購位在Salesforce對面的這塊1.2畝土地。近十年過去，泛海中心仍只是一個未完工的工地。(取自Google地圖)

重啟舊金山 市中心最大、停擺時間最長的開發案計畫，正在加速推進，最終成交價可能遠低於市價。

舊金山紀事報(San Francisco Chronicle)報導，知情人士透露，專注在投資疫情 後停滯項目的「舊金山復甦基金」(San Francisco Recovery Fund)預計將於明年1月完成交易，以9500萬美元收購地址位在：50 First St.的「泛海中心」(Oceanwide Center)計畫。

此一售價，相較於2020年全面停工前已投資超過10億美元資金、有92%的大幅折扣，當時僅完成地基建設。

基金由灣區 開發公司「SKS Partners」聯合創辦人金斯利(Dan Kingsley)、投資人Jay Yang共同掌管，將接管這塊長期規畫用在建造兩座塔樓、總面積達240萬平方英尺的綜合用途項目地塊。

金斯利與Jay Yang以保密協議為由、拒絕對這筆待完成的交易發表評論。合作夥伴正與貸方「海通國際」(Haitong International)進行談判，其於2021年自原開發商「泛海控股」(Oceanwide Holdings)手中接管未完成項目。

開發商已獲市府批准，將建造一棟910英尺高的塔樓，包含120萬平方英尺的辦公空間與109間住房單位，建成後將成為繼Salesforce Tower之後、舊金山第二高建築；還將建設一座較小的600呎塔樓、建設有156間住房單位，以及擁有169間客房的沃道夫旅館(Waldorf Astoria Hotel)。疫情之前，開發案總成本價值估計為16億美元。

2020年初疫情爆發時，這項計畫已相當危急，由於成本飆漲與中國政府收緊資本外移，塔樓建設紛紛停工。泛海控股早於2016年就以2億9600萬美元收購位在Salesforce對面的這塊1.2畝土地。近十年過去，泛海中心仍只是一個未完工的工地。

知情人士向紀事報透露，金斯利與Jay Yang兩位合夥人將泛海中心地塊、視為市中心復甦的重要一部分(key piece)，但重啟項目的具體計畫內容仍未知。