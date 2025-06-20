AI創投熱錢700億湧灣區 帶動商業地產需求

舊金山市長羅偉3月10日為OpenAI新總部剪綵，在發言中指出：「舊金山正重新崛起。」（記者王子涵╱攝影）

據商業地產經紀公司JLL最新發布的報告，全球人工智能（AI ）創投熱錢持續流向舊金山灣區 ，進一步推升區域內的商業地產辦公室的需求。

據創投數據公司PitchBook的統計，2024年全球AI相關風投金額達到1346億元，其中近700億元流向灣區，為全球最多。

舊金山紀事報報導，AI熱潮在某種程度上緩解了矽谷因遠距工作導致的辦公空間空置率過高的壓力。過去五年內，AI公司在灣區的辦公空間使用量成長近十倍。2021年，AI企業僅有6筆有效租約，共計28萬平方呎；而今年，這一數字已增至41筆租約，總面積達240萬平方呎，主要租戶包括OpenAI、Anthropic與Scale.ai等知名新創。

與此同時，灣區的機器人與無人機領域創投資金亦呈指數型增長，從2016年的59.3萬元躍升至2025年第二季的累計1360萬元。其中，有57%的資金流向專注於機器人技術的AI公司。

在就業層面，灣區擁有全美17.3%的機器人工程師職缺，居全美第二，僅次於華盛頓特區的17.8%，而洛杉磯則以16.7%排名第三。

據普華永道（PwC）預估，AI有望在2030年前為全球經濟貢獻15.7兆元的產值，主要來自勞動生產力的提升。在勞動力短缺的背景下，AI在製造業中的應用可望取代傳統生產線操作員——目前該產業工人的年齡中位數為44.3歲。

JLL指出，AI驅動的軟體技術正逐步改變物流、交通運輸、土木工程、營建、能源與製造等產業，預期將帶來深遠影響。