不滿Compass推私人房源 Zillow月底起封殺：已警告不合規經紀人

房地產經紀公司Compass與Zillow之間競爭火爆升溫，房地產網站Zillow正進行封鎖Compass的部分灣區房源。(圖取材自Pexels)

房地產 經紀公司「Compass」與「Zillow」之間競爭火爆升溫，房地產網站Zillow正進行封鎖Compass的部分灣區 房源。

「舊金山紀事報」報導，Zillow發言人證實，公司已開始向推出私人房源(private listings)、又稱「口袋房源」(pocket listings)的灣區房地產經紀人發出警告。這個動作似乎針對灣區最大房地產公司Compass推出一項新方案，即允許將「口袋房源」轉移至公開市場。Compass以在其他地方、包括Zillow找不到私人房源的理由，來吸引新客戶。

Zillow計畫自6月30日開始封鎖不合規的房源，發言人則拒絕透露已經發出多少警告。

目前未知，這場商業爭戰是否會真正降低買房成本，或讓買房變得更加容易。在經濟不確定與高貸款 利率導致買房者謹慎的現況，兩家公司都致力於鞏固其在房地產市場的地位。若兩方都不讓步，買家可能更難看到所有可供選擇房源，賣家也可能無法獲得更多的瀏覽量。

這場衝突開始於去年底。灣區最大房地產經紀公司Compass宣布，允許賣家透過系統私下出售房產、然後最終才公開出售。在大部分其他房產經紀公司，賣家僅能選擇其一。

Compass表示，口袋房源對買賣雙方都有益處。透過Compass的買家可先於競爭對手了解房源訊息，從而在該房產進入公開市場之前，提出報價。賣家則可在布置房屋與定價的同時，爭取早期報價。

Zillow對此表達不滿，稱其為「反消費者」(anti-consumer)行為。並稱房屋需要完全公開掛牌，賣家才能獲得最優惠價格。

新計畫還意味著，潛在買家必須透過Compass網站、才能看到「私人獨家房源」(private exclusives)，而這些房源不會立即分享到Zillow資料庫中。因此，Zillow於4月發出最後通牒：任何公開行銷的私人房源，都將被禁止在其網站上發布。除非在一個工作天內與其他經紀公司與網站共享，否則其他數億個用戶將無法看到。

Zillow指出，每名房地產經紀人都會遭到兩次警告，若同一個經紀人的第三處房產違反政策，只要房源的經紀人維持不變，該房源與之後的任何房源都將被Zillow禁封。已經在Zillow或其姊妹公司Trulia發布的房源，則不受影響。

不過，盡管Zillow立場強硬，Compass卻沒有退縮跡象，並將這場爭論定義為選擇與控制之間的論點。

兩家公司似乎都未公開提出任何協調方案。甚至，其他房地產公司也參與這場戰爭，線上房產經紀公司Redfin承諾禁止使用Compass分階段計畫房源；Homes.com則表示將免費向被Zillow或Redfin封鎖的房源提供其付費行銷功能。但事實上，以上兩間線上房產公司與Compass的覆蓋範圍，都遠不及Zillow。