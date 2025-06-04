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建商BXP出售聖荷西土地 撤回住宅開發計畫

記者徐蓓蓓/聖荷西訊
圖為BXP出售的聖荷西地塊。（取自Google地圖）
圖為BXP出售的聖荷西地塊。（取自Google地圖）

聖荷西信使報報導，知名房地產開發商BXP（前身為波士頓地產）近期宣布將位於聖荷西北部的一處24畝土地對外出售，並確認已放棄原先在其中7畝興建住宅的計畫。

根據聖塔克拉拉縣房產檔案，該地原本規畫為結合研發、辦公與工業用途的園區，四周分別由北一街（North First Street）、Daggett大道、Zanker路與East Plumeria路所圍繞。目前園區內多為老舊廠房與空置地基。

回溯至2016年，BXP曾擬在此興建總面積達110萬平方呎的辦公園區，並一度傳出蘋果可能成為主要租戶，但該案並未實現。去年8月，BXP再度提出修改方案，打算將其中7畝土地用於住宅開發，計畫興建數百戶房屋。然而，BXP代表日前發出聲明：「由於該地已進入出售程序，住宅開發申請已予以暫停。」

除北聖荷西這塊土地外，BXP在聖荷西還持有兩筆開發用地。其中位於南Almaden大道447號、緊鄰市府會展中心的一處地塊，原本計畫興建市中心辦公園區，目前也正以現況出售。至於另一起被稱為「Platform 16」的重點科技園區案，BXP暫時並未將其納入出售範疇。

當年Platform 16案曾打算沿著Guadalupe河畔、Autumn Parkway與West Julian街口打造一座引人注目的辦公園區，並於2020年疫情前啟動基本建設，但因疫情導致營商活動中斷，公司曾兩度暫停施工，並於近期宣告將此案封存，待市場需求回溫後再視情況續建。

當前，矽谷商辦空置率居高不下，加上對遠距混合辦公模式的接受度提升，科技企業對新辦公空間的需求疲軟，致使BXP在多處重點地塊的開發規畫面臨調整。

據了解，未來BXP將視市場變化與買方意向，決定是否出售或重新定位這些土地。整體而言，此次出售及開發暫停，凸顯科技地產業者在疫情後時代，必須更彈性因應市場需求，並審慎評估投資風險。

聖荷西 疫情 矽谷

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