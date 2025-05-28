我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

哈佛從命還不夠？川普政府：領導團隊須有「重大變動」

研究發現 夏威夷火山噴發出黃金及其他貴金屬

聖荷西Signia希爾頓酒店遭法拍 定價8000萬

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
聖荷西Signia希爾頓酒店因拖欠1億3400萬美元貸款而被其貸款人法拍。(Google Maps)
聖荷西Signia希爾頓酒店因拖欠1億3400萬美元貸款而被其貸款人法拍。(Google Maps)

信使報（Mercury News）報導，聖荷西Signia希爾頓酒店（Signia by Hilton San Jose）最近因拖欠1億3400萬美元貸款而被其貸款人法拍（foreclosure）。

根據貸方BrightSpire Capital為獲聖荷西市中心南市場街（South Market Street）170號的酒店大樓所有權所支付的費用，酒店被定價在8000萬美元，比酒店拖欠的1億3400萬美元貸款低了41%。

Atlas Hospitality Group總裁雷伊（Alan Reay）說：「我們將看到更多大型全服務酒店出現這種情況，不僅在聖荷西，在屋崙和舊金山也是如此。」

土地使用諮詢公司Silicon Valley Synergy首席執行長史塔德勒（Bob Staedler）認為，新冠病毒事件後的經濟挑戰意味著聖荷西市中心等主要城市中心必須想方設法吸引遊客。

Urban Putt和Pete Be Lounge等獨特的場所可以成為聖荷西市中心的旅遊勝地，幫助市中心回暖，而這種回暖也將支撐該市酒店的命運。

但現在，整個灣區的酒店業主都必須面對嚴峻的現實，即多種經濟因素共同推低了房地產價值。

聖荷西 貸款 灣區

上一則

中文學校聯合會 正副會長將改選

下一則

金山酒店業復甦 商務旅行推升房價上漲

延伸閱讀

合作與競爭共存 灣區三大城市現任市長首次同框

合作與競爭共存 灣區三大城市現任市長首次同框
今年第1季 灣區3市辦公室空置率仍高 聖荷西漸改善

今年第1季 灣區3市辦公室空置率仍高 聖荷西漸改善
北聖荷西前日裔農場 新大型住房開發案動工

北聖荷西前日裔農場 新大型住房開發案動工
慈濟北加分會 6月7日連2天辦聖荷西茶博會

慈濟北加分會 6月7日連2天辦聖荷西茶博會
從越南飄來的香氣 聖荷西小西貢咖啡圈粉新世代

從越南飄來的香氣 聖荷西小西貢咖啡圈粉新世代

熱門新聞

砍除私人住宅內的樹木不僅得申請許可、繳交規費，還可能需支付數千元的專業清除費用。（記者徐蓓蓓／攝影）

一棵樹砍出數千元帳單 華人等1年還可能打官司

2025-05-22 18:43
初夏時節，斑點蝦正當時令。（受訪者提供）

灣區斑點蝦進入旺季 每磅低至30元搶手熱賣

2025-05-27 17:02
Costco 上架南韓爆款美妝產品，引試用購買熱潮。（取自Tiktok平台）

Costco上架南韓人氣面膜　24片裝售約70美元引發搶購潮

2025-05-25 18:14
坐落於東聖荷西的「小西貢」是全美規模最大的越南裔社區之一，越式小吃、商店隨處可見，而越南咖啡文化更成為此地不可或缺的日常風景。(Google Maps)

從越南飄來的香氣 聖荷西小西貢咖啡圈粉新世代

2025-05-22 20:08
天氣轉熱，灣區2025年水果採摘季正式展開。(取材自Pexels @Zen Chung)

舊金山灣區採摘季 逾20家果園開放預約自採 這3水果先登場

2025-05-20 17:32
體驗捕捉螃蟹、小魚、海膽、貝類等潮間帶生物的樂趣，「趕海」儼然成為矽谷華人熱門的週末親子活動。(記者徐蓓蓓／攝影)

半月灣「趕海熱」搶灘攻略 華人爆買裝備攜老帶娃蜂湧

2025-05-24 14:08

超人氣

更多 >
美國公民兒童若父母沒身分 這些福利將拿不到

美國公民兒童若父母沒身分 這些福利將拿不到
「不出國就沒事」有綠卡、在美50年菲律賓婦人返美遭拘留

「不出國就沒事」有綠卡、在美50年菲律賓婦人返美遭拘留
學生簽證面談暫停 所有赴美留學生或需接受社群審查

學生簽證面談暫停 所有赴美留學生或需接受社群審查
傳哈佛拒絕錄取巴倫惹怒川普 梅蘭妮亞辦公室回應

傳哈佛拒絕錄取巴倫惹怒川普 梅蘭妮亞辦公室回應
只因這原因 華人700萬豪宅僅賣1.7萬

只因這原因 華人700萬豪宅僅賣1.7萬