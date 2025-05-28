聖荷西Signia希爾頓酒店遭法拍 定價8000萬

聖荷西Signia希爾頓酒店因拖欠1億3400萬美元貸款而被其貸款人法拍。(Google Maps)

信使報（Mercury News）報導，聖荷西 Signia希爾頓酒店（Signia by Hilton San Jose）最近因拖欠1億3400萬美元貸款 而被其貸款人法拍（foreclosure）。

根據貸方BrightSpire Capital為獲聖荷西市中心南市場街（South Market Street）170號的酒店大樓所有權所支付的費用，酒店被定價在8000萬美元，比酒店拖欠的1億3400萬美元貸款低了41%。

Atlas Hospitality Group總裁雷伊（Alan Reay）說：「我們將看到更多大型全服務酒店出現這種情況，不僅在聖荷西，在屋崙和舊金山也是如此。」

土地使用諮詢公司Silicon Valley Synergy首席執行長史塔德勒（Bob Staedler）認為，新冠病毒事件後的經濟挑戰意味著聖荷西市中心等主要城市中心必須想方設法吸引遊客。

Urban Putt和Pete Be Lounge等獨特的場所可以成為聖荷西市中心的旅遊勝地，幫助市中心回暖，而這種回暖也將支撐該市酒店的命運。

但現在，整個灣區 的酒店業主都必須面對嚴峻的現實，即多種經濟因素共同推低了房地產價值。