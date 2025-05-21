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金山小遊樂場砸120萬整建 重新開放

編譯組╱綜合報導
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受2023年山體滑坡影響的舊金山小遊樂場，在耗資120萬美元重建後重新開放。（取自Google Maps）
受2023年山體滑坡影響的舊金山小遊樂場，在耗資120萬美元重建後重新開放。（取自Google Maps）

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，2023年元旦，一場特大冬季風暴引發了山體滑坡，舊金山市中心一處緊靠峭壁的小遊樂場因此遭受重創，這場災難也成為舊金山當年最昂貴的災難之一。

沒有人受傷，但泥土、樹木和巨石的崩塌迫使 Peixotto 遊樂場關閉。Peixotto 遊樂場位於Castro街上一個街區狹窄車道的盡頭，是Corona Heights Park內一個設有會所的小遊樂場，為附近居民所珍愛。

兩年多後，耗資120萬美元加固山坡的遊樂場近期重新開放，遊樂場內有新沙、鞦韆和滑梯，還有用倒下的樹幹削成的長凳。

「山體滑坡是 2023年最昂貴事件的前三名，」市公園局（Recreation and Park Department）運營總監安德森（Eric Andersen）說，他將滑坡與Stern Grove的洪水和 2022-23 年冬季暴風雨期間倒在歷史悠久的Trocadero Clubhouse的巨型桉樹並列。

Peixotto遊樂場位於Corona Heights Park的山腳下，於1951年開放，其前身是一個採石場。徒步從Randall 博物館沿著一條鋪設好的小路經過網球場，或者從Castro沿著陡峭的 15街，然後在Beaver 街左轉，都可前往公園。但要看到它的主要景點還得沿著車道徒步而上，這樣才能看得到在採石作業中露出的50呎長的閃閃發光的紅色石牆。

2023年初滑坡發生後，地質學家認定山坡不安全，遊樂場和會所都被關閉，等待全面維修。聯邦緊急事務管理局（FEMA）並為此提供了資金。

公園部總經理金斯伯格（Phil Ginsburg）說︰「多虧了我們的維護、結構和園藝人員的出色團隊合作，以及使用天然材料的大量創意，我們不僅修復了損壞的地方，還讓 Peixotto 遊樂場變得比以前更好了。」

舊金山 Clubhouse

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