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結束8年磨難 聖荷西惡名昭彰中資住宅終賣出

編譯組／綜合報導
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聖荷西大樓交易讓臭名昭著的中資房地產帝國瀕臨崩潰。（取自Google Maps）
聖荷西大樓交易讓臭名昭著的中資房地產帝國瀕臨崩潰。（取自Google Maps）

聖荷西信使報(Mercury News)報導，聖荷西兩座住宅樓的收購為陷入困境的住宅區帶來了轉機，但同時也提醒人們其所有者的市中心廢棄房屋的遺留問題。

總部位於紐約市的Machine Investment Group買下了位於West St. James街188號由600多個住宅單元組成的雙塔住宅區，結束了其長達八年之久的磨難。該集團的目標是迅速協調該項目實現反彈，新業主制定了廣泛的計畫來改善大樓的命運。

這筆交易是聖荷西市中心的中資Z&L房地產帝國解體的一個重要里程碑。聖荷西市市長馬漢(Matt Mahan)說：「Z&L在聖荷西留下了違背承諾、忽視歷史地標、放棄可立即投入使用的住房、坐視本應成為社區資產而非社區垃圾的房產的一系列劣跡。」

總部位於中國的Z&L Properties公司通過其附屬公司一直是這兩座大樓的所有者和開發商，期間，貸款拖欠、法拍(foreclosure)威脅、訴訟、項目延誤、施工失誤和缺陷、一些工人被迫住在東灣倉庫的證據、奴工(slave labor)指控以及一名受害者從其中一棟高樓跳下自殺的事件一直困擾著該物業。

Machine Investment Group的執行合伙人羅森塔爾(Eric Rosenthal)說：「我們公司擁有得天獨厚的優勢，可以運用其在建築、金融和開發方面的專業知識，穩定大樓運營，重新啟動銷售，並為美國最具活力的住宅市場之一提供重要的住房解決方案。」

Z&L Properties關聯公司仍然擁有的聖荷西市中心兩個項目：East St. James街43號的一座老教堂First Church of Christ, Scientist。這家房地產公司忽視了這座歷史建築，任其年久失修；South Almaden大道70號，Z&L曾提議在曾經的灰狗(Greyhound)巴士總站舊址上建造一個住宅項目。現在舊車站已變得有礙觀瞻，市政法規檢查員稱其為公害。

Machine Investment Group要想在大樓項目上取得成功，可能需要特別的技巧。該集團打算對項目進行資本重組，準備出售單元，並與社區重新接觸，以恢復人們對大樓的信心。該房地產公司打算出售剩餘的公寓。

羅森塔爾說：「West St. James 188號位於San Pedro廣場附近的黃金地段，毗鄰主要的科技企業，有望重新成為聖荷西最炙手可熱的地塊。」

市長馬漢說：「雖然我對West St. James街188號項目取得的進展感到鼓舞，但First Church of Christ, Scientist教堂和灰狗車站仍處於停滯狀態。我們正在探索各種方案，以確保這些地塊能提供我們社區所需的工作崗位和住房。」

聖荷西 房地產 貸款

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