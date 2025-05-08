矽谷蒙洛公園市 一房公寓月租中位數飆3360元

矽谷蒙洛公園市租金飛漲， 一房公寓中位數月租高達3360美元。（取自Google Maps）

據媒體SFGATE報導，南灣的天價房租多年來一直是常態，但在矽谷一個被稱為「風險投資之都」（Capital of Venture Capital）的城市，這些數字卻在急劇飆升。

蒙洛公園市（Menlo Park）一房公寓（one-bedroom apartment）的月租金 中位數達到了驚人的3360美元。根據Zumper最新發布的舊金山 灣區都會房租報告，這一數字比加州 的中位數高出1306美元，對於這個擁有約3萬人口的科技中心城市來說，這一數字同比增長了40%。

Zumper發言人Crystal Chen在給SFGATE的一封電子郵件中說：「蒙洛公園市的房租價格急劇上漲，一房和兩居室單位在過去一年中的漲幅都超過了30%，這可能是由幾個相互交織的因素推動的。她強調的一些因素包括有限的住房庫存、對矽谷員工的高需求，以及對新的多戶住宅開發的持續抵制。」所有這些因素都造成了「強烈的租金上漲壓力」。

附近的其他城市也未能倖免這些問題。

Chen說：「紅木城面臨著許多與蒙洛公園市相同的挑戰，包括住房供應有限、需求旺盛，以及新開發空間受限，因為兩座城市的土地面積都不到20平方哩。」

上個月，紅木城的房租上漲了6.1%，是該地區漲幅最大的城市。目前，一房公寓的月租金中位數為2800美元，同比增長11.1%。

金寶市是報告中的一個明顯缺失，該地區2月份的房租價格同比飆升了32.2%。Chen將這一遺漏歸因於可用庫存不足。她說：「庫存量較小的城市可能會間歇性地出現在我們的城市報告中，這取決於它們是否達到了特定月份納入報告所需的最低活躍房源閾值。」她表示，金寶市通常處於最低閾值的邊緣。

根據Fast Company使用Realtor.com的活躍房源數據進行的分析，在加州36個至少有10萬居民的縣中，有9個縣在2025年3月的待售房屋數量超過了2019年3月。令人驚訝的是，其中有六個是灣區縣--舊金山、聖馬刁、阿拉米達、納巴、蘇諾瑪和蘇拉諾。然而，除了阿拉米達縣之外，其他各縣的庫存量均不足1000套。阿拉米達有1648個可用單位，而納巴只有375個。

報告還指出，在舊金山，由於可售公寓過多，購房者有了更多的優勢。