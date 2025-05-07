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舊金山大部分新屋 在SoMa、市中心和米慎區

編譯組／綜合報導
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在過去20年中，舊金山一半以上的新房都建在南市場區和市中心社區，其他地區並不多。（電視新聞截圖）
在過去20年中，舊金山一半以上的新房都建在南市場區和市中心社區，其他地區並不多。（電視新聞截圖）

據「舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，在過去的20年中，舊金山在東區建造了數萬套住房，其中一半以上的新房都建在南市場區（South of Market）和市中心社區，其他地區並不多。

根據San Francisco Housing Inventory的估算，從2004年到2024年，舊金山的住房存量估計將增加6萬4000套。

其中約2萬4000個建在SoMa甘區，該規畫區除SoMa社區外，還包括南灘（South Beach）、米慎灣（Mission Bay）、Dogpatch和Potrero Hill。另外1萬1000個建在市中心區，包括田德隆（Tenderloin）、聯合廣場（Union Square）、金融區（Financial District）部分地區和下諾布山區（Lower Nob Hill）。

由於地方和州政府官員面臨著應對城市住房短缺和房租上漲的巨大壓力，舊金山在這20年的後半期建造的住房普遍多於前半期。但由於長期存在的開發限制和高昂的建築成本，近年來竣工的住房相對較少。

市長羅偉（Daniel Lurie）承諾增加住房產量，最近公布了一項計畫，允許在該市大部分地區建造更密集的住房。這項政策卻遭到了一些街區居民的強烈反對，這些街區自千禧年以來幾乎沒有建過什麼房子。

舊金山大部分新建住房都集中在幾個已經很密集的地區–SoMa區、市中心和米慎區。從2004年到2024年，SoMa規畫區的住宅數量增加了一倍多，一些新社區如米慎灣幾乎從無到有，而市中心的住宅數量增加了40%，Mission區的增幅有20%。

同期，該市其他地區的住房存量僅增長了7%。

數據中疏漏了金銀島（Treasure Island），它是該市一些最大的住房開發項目所在地，但直到2011年才成為規畫區。金銀島、普西迪歐（Presidio）和金門公園（Golden Gate Park）在內的規畫區內建造了400多座住宅。

住房供應量增幅最大的地區與舊金山畫定的高密度開發區域一致。SoMa和Mission地區的住房建設激增，很大程度上得益於「2009年東部鄰里計畫」（2009 Eastern Neighborhoods Plan），該計畫提高了該地區的住房建設量。

而大多數其他街區還沒有這樣的經歷。舊金山郊區的開發密度往往要低得多，即使有建房計畫，鄰居的反對也會大大延緩審批進程。在主要規畫為單戶住宅的外日落（Outer Sunset）規畫區，從2004年到2024年，住宅數量僅增長了1200套，增幅為4%。

舊金山 羅偉

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