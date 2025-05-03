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Nvidia斥資逾億 收購矽谷新園區 占地約13英畝

編譯林思牧／綜合報導
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輝達在聖塔克拉拉的總部像一艘太空艇，也是矽谷的知名地標。（記者江碩涵／攝影）
輝達在聖塔克拉拉的總部像一艘太空艇，也是矽谷的知名地標。（記者江碩涵／攝影）

輝達(Nvidia，另譯英偉達)」斥資逾1億元收購了一個矽谷商業房地產，大幅擴展它的事業版圖，這座園區就在輝達聖塔克拉拉總部的街對面。

聖荷西信使報報導，輝達透過一項價值超過1億元的房地產交易收購了其總部對面的一個商業園區，大大拓展了其在南灣的業務範圍。根據5月1日提交給聖塔克拉拉縣記錄員辦公室的文件，這家科技巨頭已斥資1.23億元在聖塔克拉拉Walsh Avenue和San Tomas Expressway交口處取得一座辦公和研究綜合大樓。

這筆交易延續了輝達在南灣的擴張熱潮，而且這種擴張似乎仍在繼續，沒有明顯的放緩跡象。根據縣房地產紀錄，這家科技公司在矽谷的交易包括了房地產購買和租賃活動。

縣政府財產文件上顯示，輝達以全現金收購了聖塔克拉拉的新園區，其地址包括Walsh Avenue的2348號和2350號。該商業園區位於Walsh Avenue南側，與輝達的總部對街相望。總部大樓是一座具有未來主義風格的兩棟建築綜合體，分別位於San Tomas Expressway的 2788號和2888號。

根據谷歌地圖和商業房地產資料庫，剛收購的園區共有10棟建築物。公共規畫概況則顯示，該商業地產的總面積約為13英畝。

輝達斥資逾1億元收購總部以南的土地，拓展商業版圖。紅框內是公告欲購土地的範圍。（...
輝達斥資逾1億元收購總部以南的土地，拓展商業版圖。紅框內是公告欲購土地的範圍。（翻攝自Google Map）

輝達 房地產 矽谷

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