聖荷西買普通房屋 年收入至少要37萬元 比6年前多54%

研究指出，現在在聖荷西購買一棟中等價位房屋，買家的年收入至少要有37萬美元。（美聯社）

在灣區購買一棟普通房屋所需的最低收入 不斷攀升。根據一項新研究，現在在聖荷西 購買一棟中等價位房屋，買家的收入必須比六年前高出54%。

房地產網站Realtor.com一項研究顯示，現在要在聖荷西都會區（包括聖荷西、桑尼維爾和聖塔克拉拉市）負擔得起一棟中等價位房屋，買家的年收入至少要有37萬美元，比2019年需要的24萬美元高出54%。根據數據，聖荷西目前房價中位數為140萬美元，比2019年的113萬美元高出24%。

在包含屋崙和佛利蒙在內的舊金山大都會區，買家年收入必須超過26萬3000美元，才買得起中等價位房屋，比六年前高出30.5%。不過，舊金山大都會區的房價中位數這六年僅上漲5%，目前為99萬5000美元。

聖荷西信使報（Mercury News）表示，買屋所需收入的成長速度之所以快過房價，部分原因是現在房貸利率 比過去高出許多。截至本周，30年房貸固定利率平均為6.81%，而2019年4月時的利率只有4.2%。房貸利率即使只增加一、兩個百分點，也會對買家每個月還款額造成巨大影響。

舉例來說，買家如果在2019年在聖荷西買下一棟110萬美元的房屋，房貸利率為4.2%，支付20%頭期款，那他們每月的還款額會是5231美元。如果現在購買同樣是110萬美元的房屋，以6.8%的利率來算，買家每月的還款額會增加到6703美元，比六年前高出28.1%。

這種情形不只發生在灣區。在全國範圍內，購買一棟普通房屋所需的最低收入，六年來已增加4萬7000美元到11萬4000美元，增幅為70%。但根據美國勞工統計局（Bureau of Labor Statistics）公布的數據，美國人同一時期的薪資上漲幅度僅33%。

根據Realtor.com，聖荷西都會區是美國購買一棟普通房屋所需最低收入最高的地區，舊金山都會區排名第三，第二名是洛杉磯都會區（31萬6000美元），第四名是聖地牙哥都會區（25萬9000美元），第五名是波士頓都會區（23萬2000美元）。