舊金山辦公樓價值恐10年後才恢復 物業稅申訴數量再創新高

舊金山辦公室大樓價值十年內可能無法恢復，物業稅收上訴案件創下新高。（電視新聞截圖）

據「舊金山 紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，根據一項城市分析，舊金山的辦公樓價值可能需要十年以上的時間，才能恢復到疫情 之前的水平；城市預算赤字已創歷史新高，這一發現對之無疑雪上加霜。

由於許多大樓空置，舊金山的房產稅上訴案件從2020財年的1400件激增至本財年的9000 件。隨著業主們尋求更低的稅單，預計該市的稅收將受到影響。

預計在2024-2025財年，該市的房產稅收入將比上年減少約 1億零380萬美元，降幅為4%。在2025-26財年，預計會略微增長100萬美元，但第二年會減少1800萬美元。

預計在2026財年，辦公大樓價值將跌至低點，比2019年的峰值低48%，直到2034年後才會完全恢復。酒店價值預計也要到2034年後才能恢復，而用於零售的建築預計到2033年才能恢復。公寓樓預計到2029年恢復，獨戶住宅預計到2027年恢復。

市主計長辦公室（Controller′s Office）在上周的一份報告中說：「我們預計，在整個預測期內，高上訴率將持續存在，從而增加應付退款，並抑制房產稅收入。」

到2027-2028財年，舊金山的預算赤字可能會達到10億美元，原因是從疫情中恢復緩慢、川普 政府的不善姿態以及更廣泛的經濟動盪。