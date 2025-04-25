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舊金山人工智慧巷 25層大樓1.1億成交

編譯林思牧／綜合報導
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圖為位於舊金山市300 Howard Street的辦公大樓。 (谷歌地圖)
圖為位於舊金山市300 Howard Street的辦公大樓。 (谷歌地圖)

舊金山人工智慧巷（AI Alley）一棟空置許久的25層大樓，最近以1.113億美元成交，為今年金山最大筆的物業交易，新業主計畫翻新並搭乘AI浪潮獲利。

舊金山標準(San Francisco Standard)報導，這棟辦公大樓位於SoMa區，毗鄰Salesforce Park 的東端。舊金山開發商DivcoWest與投資公司Blackstone Real Estate合作購買了位於300 Howard Street（原為199 Fremont）的 42萬平方呎的空置房產，併計畫對其進行升級工程以吸引AI租戶。

DivcoWest還擁有位於新收購大樓街對面的301 Howard，並試圖將這條街推廣為「AI Alley」。計畫中的翻新工程包括「以酒店業為靈感的升級」，開發商一直致力於透過新的方式吸引不願進辦公室的員工重返職場。樓中還包括會議中心、居高臨下的休息區（elevated lounge spaces）以及健身房與健康中心。

這棟建築物於2000年竣工，多年來這裡一直是StubHub、Fitbit和eBay等公司的所在地。但疫情導致科技業從舊金山市中心撤離，這些地產變得空洞化。

這是今年舊金山第一棟售價超過1億美元的辦公大樓。然而，從背景來看，當DivcoWest在2020年收購該房產的股份時，其價值比當前交易額高出70%。DivcoWest在針對人工智慧浪潮定位其資產的策略上取得了一些成功。去年，該公司把米慎灣550 Terry A. Francois Blvd.的前Old Navy總部，出租給OpenAI公司。

近幾個月來，隨著買家繼續看到以折扣價投資舊金山房地產的機會，市中心的幾棟辦公大樓已售出。一個明顯的例子就是黑石集團（Blackstone），它管理超過1兆美元的資產。該公司準備出售45 Fremont Street的物業（距離300 Howard Street僅幾步之遙），此前該公司已在2023年將該房產的投資減記為零。

舊金山 AI 人工智慧

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