山景城黃金地段大樓 估值2240萬 1000萬售出

山景城黃金地段Castro街215號大樓，買入價不到原價的一半。（取自Google Maps）

據「信使報」（Mercury News）報導，位於山景城（Mountain View）熱鬧的市中心等黃金地段的一棟辦公和零售大樓，最近成為灣區 商業地產價值下跌的新犧牲品。

根據4月11日提交給聖塔克拉拉縣記錄員辦公室（Santa Clara County Recorder′s Office）的文件，這棟位於Castro街215號的大樓是以1000萬美元的價格買下的。

這一價格比聖塔克拉拉縣評估師辦公室（Santa Clara County Assessor′s Office）計算的2024年1月該建築的預估價值2240萬美元低了54.5%。

該縣的文件顯示，Kenson Ventures通過一家附屬公司買下了這棟三層樓的建築。

商業地產公司Newmark的經紀人稱，該建築總面積為2萬5400平方呎，Newmark公司負責安排該房產的購買事宜。

據Newmark公司的經紀人稱，一樓的零售空間已租給Alexander's Patisserie、PokeWorks等。

交易價格大幅折扣的可能原因，包括二樓和三樓的辦公空間仍然空著。

Newmark公司指出，這棟大樓位於灣區一流的市中心區。