金山2月房市熱 逾半房屋成交價高於原始標價

舊金山月57.2%售出的房屋成交價高於原始標價，較去年同期上升7.5%，是全美50大都會區中增幅最大的。（Redfin提供）

據地產經紀公司Redfin最新報告，全美50個人口最多的大都市區中，有8個地區房屋售價高於原始標價的比率在2月份有所增加，其中有一半來自舊金山灣區 和紐約。

舊金山2月57.2%售出的房屋成交價高於原始標價，較去年同期上升7.5個百分點，是全美50大都會區中增幅最大的。其次是紐約州拿騷郡（Nassau County）4.4%、聖荷西 3.5%、密爾瓦基2.7%、聖安東尼奧2.4%、紐約市2.2%。

在疫情期間，灣區購房需求大幅下降，得益於居家工作的方式，許多人選擇搬離主要都市區，但近年來需求逐步回升。

「灣區擁有無數資金雄厚的買家。」Redfin高級地產經紀人菲爾德（Josh Felder）說，「十多年前，我們都認為房價的增長不可持續，但它至今仍在不斷攀升。這部分是因為市場上房源供應不足，部分則是因為科技業仍在持續發展，儘管股市波動和地緣政治不確定性仍然存在。」

菲爾德指出，2月份的房市因被壓抑的需求而升溫，但3月份市場動能有所減弱，因為買家在等待更多房源上市。充說，當前市場的活躍度仍不及疫情前。

他表示，最近他在聖荷西一個極具吸引力的社區為客戶提交了一份購房報價，結果竟然有22個競標者。最終，該房屋以高於標價約10%的價格成交，這種情況相當普遍。「在2017或2018年，熱門社區的房屋通常會以高出標價15%以上的價格售出，這表明當今市場相較當時其實更為理性。」

值得注意的是，灣區的房屋庫存已開始回升。2月份，舊金山的活躍房源數量同比增長5.8%，聖荷西和屋崙則分別上升27%和38.7%。

舊金山灣區長期以來都是高於標價成交房屋比率最高的地區之一，這是因為許多賣家習慣於低價掛牌，以刺激競價戰。因此，Redfin的報告特別強調了年度變化，以展示灣區不僅擁有最高的高於標價成交比例，且該趨勢增長速度全美最快。