全國房地產經紀人協會 拒向地產巨擘Compass低頭

地產巨擘Compass網站上列出的一些昂貴加州房產 。(compass.com)

全國最大的房地產 經紀公司Compass，近來向全國房地產經紀人協會施壓，要求協會放棄一項2020年以來的規定。協會31日明白向Compass表達不會屈服的立場。

聖荷西 信使報報導，消費者權益保護者指出，這是購房者和賣房者的勝利，代表房地產業者的全國房地產經紀人協會 （National Association of Realtors），基本上拒絕了美國最大經紀公司提出的要求，希望終止房產經紀人在本地在線數據庫上公開列出待售房產的政策。

美國占主導地位的經紀公司 Compass 一直在向房地產協會施壓，要求其終止 2020 年採取的一項政策，該政策要求經紀人將房源發布到多重上市服務MLS （multiple listing service）上，任何經紀人在向公眾推銷房源後的一天內都可以看到它。全國房地產經紀人協會是房地產業的自律組織。

該政策阻礙了 Compass 說服更多賣家私下掛牌出售房屋的努力，在私下掛牌出售的房屋僅透過該公司龐大的代理商網絡進行展示。在灣區 ，Compass 有近三分之一的市占率。

批評人士表示，私人掛牌出售房屋使經紀公司受益，因為經紀公司最終代表買賣雙方並從中賺取佣金，而代價則是賣家可能無法獲得最優價格，而買家除非透過公司代理，否則無法看到掛牌資訊。

Compass 辯稱，私人掛牌出售可以保護賣家的隱私，並幫助他們避免公開掛牌出售的房產長期未售出導致的價格下跌，而該全國協會的「明確合作政策」侵犯了賣家的權利。

房地產協會在剛做出的決定中表示，將繼續要求經紀人在 MLS 上列出房屋信息，以允許其他經紀人查看這些房源。但它將創建一個新的豁免，以便一些賣家可以選擇推遲將他們的房屋列在 Redfin 和 Zillow 等聯合 MLS 房源的面向公眾的資料庫中。一些灣區 MLS 中已經存在私人房源選項，通常被稱為「僅限會員」或「即將推出」房源。