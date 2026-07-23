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AI發展3大趨勢 AGI峰會 聚焦大模型、具身智能與一人公司

記者李怡／舊金山報導
Bay AI Circle在舊金山藝術宮主辦「2026AGI峰會」，吸引數萬相關...
Bay AI Circle在舊金山藝術宮主辦「2026AGI峰會」，吸引數萬相關行業人員到訪。（記者李怡╱攝影）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：AGI峰會聚焦大模型、AI Agent與具身智能等趨勢。
  • 重點二：AI產業正朝頭部化集中，資源與人才加速向大公司聚集。
  • 重點三：AI工具成熟推動一人公司興起，降低創業與分工門檻。

為期兩天的「2026AGI峰會」由Bay AI Circle在舊金山藝術宮主辦，吸引來自全球超過萬名AI研究人員、工程師、創業者及投資人參與。200多位來自OpenAI、Anthropic、史丹福大學加州大學柏克萊分校等科技公司與學術機構的講者，共同探討人工智慧（AI）最新發展與未來趨勢。大會以AI智能體、基礎大模型、機器人、AI安全及開源技術等為核心議題。

主辦方希望打造矽谷為最大的AGI交流平台，串聯全球AI生態系中的研究、創業與投資力量。

大會期間，本報專訪主辦方創始人之一蔡繼軍。他表示，從今年峰會可以清楚觀察到，AI產業正呈現三個重要發展方向。

首先是頭部化趨勢。蔡繼軍指出，目前AI領域最先進的大模型及最具影響力的技術創新，正愈來愈集中於少數大型科技公司。無論是模型能力、算力資源、人才或資本投入，都向頭部企業聚集，使整個產業進入規模競爭的新階段。

第二是AI邁向「具身智能Embodied AI」。他表示，生成式AI之後，下一波重要發展將是AI真正進入物理世界。包括人形機器人、自主機器設備等，都需要視覺、聽覺、觸覺等多模態感知能力，以及各類傳感器技術的成熟配合，讓AI不只是會思考，更能感知並與環境互動，這也是未來產業的重要方向。

第三則是「一人公司OPC」的興起。蔡繼軍認為，隨著AI工具愈來愈成熟，未來一個人便能完成過去需要一整個團隊才能完成的工作。從程式開發、內容創作、設計、客服到市場行銷，AI正大幅降低創業門檻，讓個人創業者具備前所未有的生產力，也將重新定義企業組織型態。

他表示，AI已不只是科技公司的工具，而是每一位民眾都應該開始接觸的新能力。「對一般人來說，最重要的不是擔心AI，而是開始使用AI。」他認為，只有不斷嘗試各種AI工具，理解它們能解決哪些問題，才能真正掌握這波AI浪潮帶來的新機會。

今年AGI 峰會除聚焦大型語言模型、AI Agent與具身智能外，也安排多場創業展示、技術論壇及投資交流活動，反映AI產業正從模型競賽逐步走向應用落地與商業化階段。

Bay AI Circle在舊金山藝術宮主辦「2026AGI峰會」，吸引眾多相關...
Bay AI Circle在舊金山藝術宮主辦「2026AGI峰會」，吸引眾多相關行業人員到訪。（記者李怡╱攝影）

Bay AI Circle在舊金山藝術宮主辦「2026AGI峰會」，吸引眾多相關...
Bay AI Circle在舊金山藝術宮主辦「2026AGI峰會」，吸引眾多相關行業人員到訪。（記者李怡╱攝影）

Bay AI Circle在舊金山藝術宮主辦「2026AGI峰會」，吸引數萬相關...
Bay AI Circle在舊金山藝術宮主辦「2026AGI峰會」，吸引數萬相關行業人員到訪。（記者李怡╱攝影）

主辦方蔡繼軍表示，峰會希望打造矽谷為最大的AGI交流平台，串聯全球AI生態系中的...
主辦方蔡繼軍表示，峰會希望打造矽谷為最大的AGI交流平台，串聯全球AI生態系中的研究、創業與投資力量。（記者李怡╱攝影）

Bay AI Circle在舊金山藝術宮主辦「2026AGI峰會」，吸引眾多相關...
Bay AI Circle在舊金山藝術宮主辦「2026AGI峰會」，吸引眾多相關行業人員到訪。（記者李怡╱攝影）

精華 FAQ

  • 峰會以AI智能體、基礎大模型、機器人、AI安全與開源技術為核心，同時安排創業展示、技術論壇與投資交流，呈現AI從模型競賽走向應用落地的趨勢。

  • 主辦方創始人蔡繼軍指出，AI正出現3大趨勢：一是技術與資源向少數頭部企業集中；二是AI走向具身智能，進入物理世界；三是一人公司興起，個人可借AI完成過去需團隊處理的工作。

  • 他認為AI已不只是科技公司的工具，而是每個人都該接觸的新能力。只有持續嘗試各種AI工具，了解它們能解決哪些問題，才能掌握AI帶來的新機會並提升自身生產力。

加州大學 OpenAI 史丹福大學

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