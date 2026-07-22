Netflix斥資5.87億 收購班艾佛列克AI公司
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為提升影視產品的視覺效果，同時留住知名導演，Netflix斥資5.87億美元收購班艾佛列克（Ben Affleck）創立的AI新創公司。
紐約郵報報導，總部位於灣區洛斯蓋圖（Los Gatos）的Netflix斥巨資收購了InterPositive，但承諾仍將人類置於主導地位。串流媒體巨頭Netflix斥資5.87億美元，旨在提升視覺特效水平，同時留住知名導演。一份監管文件揭開了這筆交易的神秘面紗，顯示這家串流媒體公司已在今年3月完成了這筆「以現金支付」的交易。
Netflix在今年稍早宣布了這項合作，並表示該平台「正在投資以創作者為主導的創新，讓電影製作人始終處於創作過程的核心」。班艾佛列克是奧斯卡影帝兼導演，於2022年創立了這家人工智慧電影技術公司，如今他將以高級顧問的身分加入Netflix，他的整個團隊也將併入這家串流媒體巨頭。
班艾佛列克已是家喻戶曉的大明星，早在上世紀90年代末，他就憑藉自編自演的電影「心靈捕手」（Good Will Hunting）而聲名鵲起。四年前，他注意到人工智慧在電影製作領域的崛起，並「意識到這些模型存在許多不足之處」。
班艾佛列克擔任編劇、導演和演員三職，他表示自己也意識到，正是人類的判斷力賦予了故事強大的力量。他說，他開始與一個小團隊合作，在一個可控的攝影棚裡拍攝專有資料集，模擬完整製作的所有流程，以建立一個能夠捕捉片場真實情況的工作流程。
他表示，經過大量的研發，公司推出了首個能夠理解視覺邏輯和剪輯一致性，同時又能遵循電影規則的模型。根據「綜藝雜誌」（Variety）報導，Netflix計劃將InterPositive的AI模型用作內部後期製作引擎，旨在簡化電影製作流程，而不是像今年Netflix在約300部使用生成式AI的影片中那樣，取代人類創作者。
Netflix首席內容長巴賈里亞（Bela Bajaria）宣布併購時發表聲明：「我們認為，新的工具應該拓展創作自由，而不是限制它，更不應該取代編劇、導演、演員和劇組人員的工作。」
Netflix收購的是班艾佛列克於2022年創立的AI新創公司InterPositive，交易金額為5.87億美元。這筆收購已在今年3月以現金方式完成，並由監管文件揭露。 Netflix計畫把InterPositive的AI模型用作內部後製引擎，主要用來簡化電影製作流程、提升視覺特效與剪輯一致性，而不是直接取代編劇、導演或其他創作者。 班艾佛列克將以高級顧問身分加入Netflix，他的整個團隊也會併入公司。Netflix同時強調，新工具應擴展創作自由，並讓人類始終保有創作過程的核心地位。
精華 FAQ
Netflix收購的是班艾佛列克於2022年創立的AI新創公司InterPositive，交易金額為5.87億美元。這筆收購已在今年3月以現金方式完成，並由監管文件揭露。
Netflix計畫把InterPositive的AI模型用作內部後製引擎，主要用來簡化電影製作流程、提升視覺特效與剪輯一致性，而不是直接取代編劇、導演或其他創作者。
班艾佛列克將以高級顧問身分加入Netflix，他的整個團隊也會併入公司。Netflix同時強調，新工具應擴展創作自由，並讓人類始終保有創作過程的核心地位。
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