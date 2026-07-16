金山推動友善育兒城市 育嬰假門檻擬縮至入職90天

市議員李爾德推動育嬰假門檻縮短至90天，提案將於16日送交市議會審議。（記者李怡╱攝影）

為減輕新手父母兼顧工作與家庭的壓力，舊金山 市議員李爾德（Danny Sauter）將於16日（周四）在市政廳前舉行社區集會，宣布推動修訂「帶薪育嬰假條例」將員工申請帶薪育嬰假的資格，由現行的入職180天縮短至90天，希望讓更多家庭受惠，也提升舊金山對年輕家庭與勞動力的吸引力。

市議員謝里爾(Stephen Sherrill)、馬百樂(Bilal Mahmood)，以及市婦女地位局、兒童、青年及家庭局、幼兒教育等市府部門與社區機構代表將共同出席，呼籲市議會支持修法。

李爾德表示，現行制度要求員工必須在同一雇主工作滿180天，才能符合舊金山帶薪育嬰假的資格。不少民眾因轉換工作、重新投入職場或其他人生規畫，往往在最需要陪伴新生兒的時刻，卻因工作年資不足而無法享有福利。

他提出的新法案，將資格門檻縮短至90天，意味著更多剛換工作的父母，或因家庭因素重新就業者，也能獲得帶薪育嬰假保障，不必在照顧孩子與維持職涯之間做出艱難選擇。

李爾德指出，90天的資格門檻，也與舊金山「帶薪病假條例」的生效時間一致，使勞工福利制度更加一致與合理。完善的家庭支持政策，不僅有助於孩子成長，也有助企業吸引及留住人才，打造更具競爭力的勞動市場。

這項修法案於當日上午集會後，將隨即送交市議會政府審計與監督委員會審議。法案由李爾德提出，並獲多位市議員的連署支持。

除了擴大帶薪育嬰假外，整套方案還包括增加公共及商業建築內的嬰兒尿布更換台、強化職場哺乳母親權益、改善公共交通對嬰兒車及家庭使用者的便利性、加速人行道及無障礙坡道改善工程，以及提升幼兒教育資源可近性等措施。