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因應AI熱潮 加州新公司接觸牛宮等8場館 擬建資料中心

記者王子涵／舊金山報導
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牛宮表示，其收入高度依賴演唱會、展覽等活動，波動性大；而Global Stack...
牛宮表示，其收入高度依賴演唱會、展覽等活動，波動性大；而Global Stack提出最長100年的土地租約，可望建立長期租金收益。（記者王子涵╱攝影）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：Global Stack計畫在加州博覽會場興建資料中心。
  • 重點二：每案結合8至10MW資料中心、停車場與直升機坪。
  • 重點三：牛宮等8處場館接觸中，部分仍在評估或喊停。

人工智慧（AI）快速發展，帶動全美資料中心需求大幅攀升。一家今年才成立的加州公司Global Stack LLC提出新構想，計畫利用全州各地博覽會場（fairgrounds）興建資料中心，並結合立體停車場及直升機停機坪等設施。目前已與包括德利市牛宮（Cow Palace）及聖馬刁縣活動中心（San Mateo County Event Center）在內的至少八處場館展開初步接觸。

根據Global Stack規畫，每處開發案將包含一座需電8至10兆瓦（MW）的資料中心、一座多層停車場，以及一座可供緊急救援使用的直升機停機坪，占地約5畝。公司表示，希望透過長期土地租約及停車收入，為地方博覽會場提供穩定財源，同時提升災害應變能力。

目前接觸的八處場館包括灣區的牛宮、聖馬刁縣活動中心、納巴縣卡利斯托加（Calistoga）、蘇拉諾縣、杜拉瑞縣（Tulare County）、國王縣（Kings County）、洛杉磯縣蘭卡斯特（Lancaster）及河濱縣佩里斯（Perris）等地的博覽會場。

牛宮執行長基尼（Allison Keaney）表示，今年稍早收到Global Stack提案，目前仍處於「探索階段」，尚未做出任何決定。

聖馬刁縣活動中心執行長史托爾（Dana Stoehr）則形容雙方僅進行「初步討論」。

至於卡利斯托加博覽會場，則因居民擔憂噪音及環境汙染，已決定不再推動相關計畫。

Global Stack希望在2030年前，於全州約70座博覽會場設置資料中心。加州目前共有約80座博覽會及展覽場地，因此若計畫順利推進，涵蓋範圍將相當廣泛。

對不少場館而言，資料中心最大的吸引力在於可提供穩定收入來源。牛宮表示，其收入高度依賴演唱會、展覽等活動，收入波動大，而Global Stack提出最長100年的土地租約，可望建立長期租金收益。

此外，停車也是活動場館的重要收入來源。Global Stack規畫興建可新增500至1500個停車位的立體停車場，且無需政府出資。基尼表示，牛宮近半年已有六天因停車位售罄，不得不拒絕部分民眾入場，因此擴充停車容量確實具有吸引力。

直升機停機坪則是另一項特色。基尼指出，無論是地震、洪水撤離，或COVID-19疫情期間設立篩檢及疫苗接種站，博覽會場都曾扮演重要角色，若具備直升機起降能力，可提升重大災害時的人員後送效率。

不過，基尼強調，目前仍在評估可行性與潛在影響。「不能輕易答應一個可能帶來負面影響的方案，也不能錯過一個可能非常好的機會。」

專門研究資料中心資源消耗的專家任少磊（Shaolei Ren，音譯）指出，博覽會場並非資料中心的典型設置地點，但AI熱潮使業者需求大增，只要具備足夠電力供應及基礎設施，企業幾乎都願意考慮設點。

任少磊表示，每座10兆瓦資料中心約相當於1萬戶家庭或一座小型城市的用電量，雖以目前大型AI資料中心標準來看仍屬中小型，但能源需求依然相當可觀。

精華 FAQ

  • 這家公司計畫在全州博覽會場興建資料中心，並搭配多層停車場與可供救援使用的直升機停機坪，希望把場館土地轉化為長期收入來源，同時提升災害應變能力。

  • 文中提到至少8處場館已展開初步接觸，包括牛宮、聖馬刁縣活動中心、納巴縣卡利斯托加、蘇拉諾縣、杜拉瑞縣、國王縣、蘭卡斯特與佩里斯等地。

  • 主要吸引力在於穩定收入。業者提出最長100年的土地租約，並自建可增加500到1500個車位的停車場，還能改善大型活動與災害時的後送及救援效率。

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