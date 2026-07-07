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微軟再裁4800人 舊金山Double Fine脫離微軟、恢復獨立工作室

記者王子涵／舊金山報導
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Xbox部門將有約3200個職位受到影響，其中1600人於周一被裁，另有1600...
Xbox部門將有約3200個職位受到影響，其中1600人於周一被裁，另有1600人將在下一個財政年度離職。（美聯社）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：微軟宣布再裁4800人，Xbox遊戲部門成為受創最重的單位。
  • 重點二：舊金山Double Fine Productions將脫離微軟，恢復為獨立工作室。
  • 重點三：微軟在AI擴張下重整投資，遊戲業務卻面臨成長放緩與硬體下滑。

微軟周一宣布再度裁員4800人，約占全球員工總數2.1%，其中受影響最大的為Xbox遊戲部門；位於舊金山的Double Fine Productions也將因而脫離微軟、恢復為獨立工作室。

這次裁員，也凸顯微軟大舉投資人工智能之際，另在遊戲業務面臨成長放緩與硬體銷售下滑的壓力。

新任Xbox執行長謝爾馬(Asha Sharma)在內部信中表示，這是公司史上「最重大的重組」之一，並直言目前業務狀況並不健康。Xbox面臨「電玩史上最嚴重的硬體危機」，在AI熱潮席捲科技產業之際，遊戲業務的成長與利潤率都未達預期。

根據報導，Xbox部門將有約3200個職位受到影響，其中1600人於周一被裁，另有1600人將在下一個財政年度離職。微軟整體裁員波及Xbox、銷售與諮詢等部門。就在一年前，微軟才裁撤約9000個職位，如今再度大規模縮編，顯示科技巨頭仍在重新調整人力與投資方向。

此次重組也牽動灣區遊戲圈。位於舊金山的Double Fine Productions將脫離微軟、重新成為獨立工作室。該公司以「Psychonauts」等作品聞名，由Tim Schafer於2000年創辦，名稱靈感來自金門大橋的Double Fine罰款區。Double Fine曾是獨立遊戲與群眾募資的重要代表，過去透過眾籌平台Kickstarter為Broken Age和Psychonauts 2等作品募資，並在舊金山舉辦Day of the Devs活動，展示獨立遊戲開發者作品。

Double Fine創辦人沙佛(Tim Schafer)聲明，感謝Xbox過去7年的合作，並稱雙方共同找到一個能保存工作室歷史與文化、並讓其重新擁有自身遊戲作品的安排。

微軟近年在遊戲產業大舉併購，包括2023年以690億美元收購使命召喚(Call of Duty)和魔獸世界(World of Warcraft)母公司動視暴雪(Activision Blizzard)，並於2021年以81億美元收購Bethesda母公司ZeniMax Media。然而，謝爾馬在內部信中承認，併購成果未達預期，稱公司「每投入1元，就虧損64分」。

她指出，Xbox不僅要與大型遊戲發行商競爭，也要面對小型獨立工作室的挑戰，「既不可能，也沒有必要擁有每一家優秀的獨立工作室」。

近年科技與遊戲產業裁員不斷，Epic Games、Ubisoft、Oracle、Meta及Amazon等公司均曾大幅裁員。

精華 FAQ

  • 微軟周一宣布裁員4800人，約占全球員工2.1%，其中Xbox遊戲部門受影響最重，約有3200個職位被波及，另涵蓋銷售與諮詢等部門。

  • 因微軟重組與裁員調整，位於舊金山的Double Fine Productions將脫離微軟，重新成為獨立工作室。創辦人Tim Schafer表示，這項安排可保留工作室文化，並讓其重新擁有遊戲作品。

  • 裁員顯示微軟在大舉投資AI時，遊戲業務卻面臨成長放緩、硬體銷售下滑與利潤不如預期的壓力。內部信甚至指出，Xbox目前狀況不健康，併購效益也未達標。

微軟 人工智能 舊金山

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