我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最高法院裁定：川普政府有權拒絕美墨邊境庇護

善用「可轉讓抵押貸款」 提早實現購屋夢

助學生AI就業 矽谷議員提企業抵稅

聖荷西訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
李卡多表示，教育界和產業界領袖攜手合作，可以幫助學生為人工智慧就業做好準備。(美...
李卡多表示，教育界和產業界領袖攜手合作，可以幫助學生為人工智慧就業做好準備。(美聯社)

兩位矽谷議員希望透過幫助學生接觸前沿職業來重塑人工智慧的格局。

聖荷西焦點(San Jose Spotlight)報導，國會議員李卡多 (Sam Liccardo) 和帕內塔 (Jimmy Panetta) 共同提出了法案，將向與高校合作培訓學生掌握人工智慧等技術的企業提供稅收抵免。李卡多於22日在西谷學院 (West Valley College) 公布「透過產業主導學習支持知識法案」(SKILL Act，又稱技能法案) 。

「我們確實擁有一個人工智慧賦能的經濟未來。透過投資人才，能夠幫助勞工度過這個技術變革巨大的時期，」李卡多說， 「輝達(Nvidia)正在招聘 3000 名軟體工程師。我們知道就業機會正在不斷湧現，只需要確保人們做好準備。」

李卡多表示，該法案旨在激勵企業投資社區大學和州立大學，並提供實習機會，從而建立人才儲備和課程體系，為下一代就業提供關鍵支援。

他指出，企業可獲得的稅收抵免將基於學生在兩年或更短時間內完成課程；稅收抵免的後續部分將用於獎勵企業僱用這些學生。雇主每招收一名完成課程的學生即可獲得 2500 美元的稅收抵免，每雇用一名畢業生，雇主還將額外獲得 2500 美元的稅收抵免。

李卡多說：「『技能法案』將挑戰轉化為機會。企業可以擴充員工隊伍，更多美國人也能在人工智慧驅動的經濟中找到通往更好工作和更美好未來的道路。」

西谷-米慎社區學院區校長戴維斯（Bradley Davis）表示，技能法案獎勵那些與學院區合作，幫助設計課程、開設實驗室、資助學徒計畫並僱用這些計畫畢業生的雇主。

「它將這筆投資引導至公立社區學院的兩年制課程，從而惠及最需要幫助的學生，」戴維斯說。

輝達公司生態系統發展主管史都華（Louis Stewart）表示，學生、教師和學院都需要做好使用人工智慧的準備。

「如果我們沒有幫助培養最優秀的人才，我們就失職了，」史都華說， 「輝達設有多個項目，包括實習項目，我們願意與學生攜手共進，確保他們具備就業能力。」

精華 FAQ

  • 法案希望讓學生更早接觸人工智慧等前沿技術，縮短學用落差，協助企業建立可即戰的人才庫，並讓更多勞工進入AI驅動的新職場。

  • 企業若與高校合作培訓學生，可因學生完成兩年內課程獲得2500美元抵免；若再雇用該畢業生，還可額外獲得2500美元抵免。

  • 李卡多、帕內塔推動此案，西谷學院校長與輝達代表也表態支持，盼藉由產學合作、實習與聘用，強化人才培育並提升學生就業能力。

矽谷 Nvidia 輝達

上一則

預算審議最後公聽日 舊金山民間團體動員數百人籲守住社區服務經費

下一則

墜優勝美地瀑布亡 22歲男子身分確認

延伸閱讀

兒童照護稅務優惠可為家庭、企業省錢 但少有人利用

兒童照護稅務優惠可為家庭、企業省錢 但少有人利用
東灣高教改革 屋崙2社區大學明年合併為屋崙城市學院

東灣高教改革 屋崙2社區大學明年合併為屋崙城市學院
矽谷商業不動產租賃開始回溫 市場仍動盪

矽谷商業不動產租賃開始回溫 市場仍動盪
柏斯菲卡碼頭持續塌陷 官員爭取聯邦經費

柏斯菲卡碼頭持續塌陷 官員爭取聯邦經費
南加超10億元CalKIDS助學金待領 洛縣8成學生錯過

南加超10億元CalKIDS助學金待領 洛縣8成學生錯過

熱門新聞

朱迪不僅因其好萊塢世家背景而聞名，更因數十年來致力於支持無聲電影保護工作而廣受讚譽。（取自Pexels）

高溫釀悲劇？奧斯卡名導威廉懷勒之女與丈夫被發現死於車內

2026-06-18 16:30
一男子被水流沖下內華達瀑布（Nevada Fall）後身亡。（記者王子涵╱攝影）

遊客墜優勝美地594呎瀑布身亡 22歲男子身分確認

2026-06-24 19:47
舊金山一對夫婦宣布懷孕好消息，卻遭房東漲租71%逼遷。示意圖。（美聯社）

剛宣布懷孕喜訊 房東一句漲租71%讓舊金山夫妻傻眼

2026-06-18 13:08
加州威佛維爾（Weaverville）的華人廟宇州立史蹟公園，擁有加州歷史最悠久且持續使用至今的華人廟宇，見證淘金熱時期華裔移民對加州發展的重要貢獻。（加州州立公園官網截圖）

加州推「歷史護照」 免費暢遊史蹟

2026-06-19 02:16
加州30多個州立歷史公園即起免費開放至今年底，包括紀念作家傑克倫敦州立歷史公園（Jack London State Historic Park）。（取自公園官網）

慶祝六月節 加州30餘歷史公園免費開放至年底

2026-06-23 02:18
SFO平均航班延誤時間已從去年同期約5分鐘，增加至今年約20分鐘，等於暴增四倍。(舊金山國際機場網站提供)

SFO延誤率增4倍 下午、晚間航班最嚴重 數量大幅增加

2026-06-23 16:37

超人氣

更多 >
無犯罪紀錄 綠卡華人因這事入境被拒

無犯罪紀錄 綠卡華人因這事入境被拒
安全可靠不虧待自己 專家建議退休人士可買這五款SUV

安全可靠不虧待自己 專家建議退休人士可買這五款SUV
入住一年半就後悔 六旬婦逃離地獄般高級養老院原因曝光

入住一年半就後悔 六旬婦逃離地獄般高級養老院原因曝光
委內瑞拉連續7強震恐釀10萬死 川普：情況不妙 已準備好協助

委內瑞拉連續7強震恐釀10萬死 川普：情況不妙 已準備好協助
7歲亞裔童超冷靜救出1歲落水弟 警員欽佩

7歲亞裔童超冷靜救出1歲落水弟 警員欽佩