聖荷西狂建資料中心恐影響環境 倡導者籲暫停批准

許多資料中心都使用水來冷卻敏感的電子設備，但專注於AI的資料中心消耗的能源和水資源要多得多。示意圖。(美聯社)

聖荷西 焦點（San Jose Spotlight）報導， 儘管社區對資料中心（data centers）可能帶來的健康和環境影響感到擔憂，聖荷西市仍在推進位定相關標準。倡導者呼籲，在影響評估完成且標準確立之前，暫停批准更多資料中心。

在日前舉行的規則與開放政府委員會（Rules and Open Government Committee）會議上，市議員科恩（David Cohen）、吳美花（Rosemary Kamei）、邊德安（Bien Doan）、坎德拉斯（Domingo Candelas）以及副市長潘福利（Pam Foley）一致投票 通過，要求市經理制定統一的資料中心指導方針。

根據市長馬漢（Matt Mahan）與市議員歐蒂斯（Peter Ortiz）、坎德拉斯及科恩共同撰寫的備忘錄，這些標準將有助於減輕環境影響、建立社區參與機制，並支持更清潔的基礎設施建設。

備忘錄指出，制定這些標準的目的不僅為了監管資料中心，更為了建立一個靈活的框架，以支持經濟增長和負責任的發展。市政府辦公室將於12月將這些標準提交給市議會全體會議審議。

塞拉俱樂部洛馬普列塔分會（Sierra Club Loma Prieta Chapter）的環保協調員Dash Leeds指出，市政府在未徵求居民實質性意見的情況下，正急於推進資料中心建設。

據市政府助理介紹，聖荷西目前約有20座資料中心投入營運，且數量仍在增加。另有六座資料中心正在建設中，五座正處於審批審查階段，待獲得市政府批准後將開始施工。

副市經理皮內達（Manuel Pineda）表示，市政府並不清楚哪些資料中心將用於人工智慧AI。他說，除非開發商主動披露，否則在整個過程中，市政府都無法知曉資料中心的具體用途。

專注於AI的資料中心消耗的能源和水資源要多得多，並且可能對環境和公眾健康造成更大的危害。

隨著水的蒸發，資料中心會排放出溶解的金屬和化學物質，如果未經適當處理，這些物質可能會影響當地的飲用水和河流。在喬治亞州的Morgan縣和Newton縣等地，Meta的資料中心建成後，居民的自來水出現了變色現象。

倡導者們不信任市政府單方面制定這些標準。他們呼籲在影響評估完成且標準確立之前，暫停批准更多資料中心。

科恩反對暫停開發，並指出資料中心需要數年時間才能投入營運。