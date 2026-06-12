AI引發焦慮與疑問...矽谷科技業者以信仰解決難題

矽谷掀起AI發展浪潮，並正將更多基督教元素帶入科技界。（取自Pexels）

AI摘要 文章摘要整理： 矽谷科技圈因AI引發存在焦慮與倫理疑問，愈來愈多從業者轉向基督教尋求歸屬、意義與答案，並帶動各式宗教活動興起。

據「舊金山標準」（San Francisco Standard）報導，矽谷 基督教浪潮如今已逐漸滲進科技行業的其他領域。矽谷的普通從業者正擁抱基督教，尋求社群歸屬、人脈拓展，以及對人工智慧AI引發的種種疑問的解答。秉承矽谷一貫的風格，他們通過聚會和活動來實現這一切。

相關活動包括為期六周的「基督徒如何與AI互動」（How to engage with AI as a Christian）課程、由特斯拉 工程師帶領的天主教line-dancing、Anthropic公司關於「上帝與AI」的峰會，以及在Salesforce Park舉辦的「科技界基督徒」（Christians in Tech）聯誼會。

涂本傑民（音譯，Benjamin Tu）作為初創企業諮詢公司Vectis Forge的管理合夥人，開始打造「中點空間」(Centerpoint Spaces)，一個面向基督徒及對基督教感興趣的科技從業者的南灣聯合辦公與咖啡中心，一個能讓商業與宗教話題交融共生的地方。

一些神職人員、信徒和學者認為，對信仰的重新關注源於AI的蓬勃發展。專家表示，隨著大型語言模型變得越來越強大，人們對更深層意義的探索也愈發強烈。人們重返教堂，是為了學習如何區分人類與機器，從而在人類活動中看到意義。

宗教領袖們也開始關注AI。教皇良14世（Pope Leo XIV）發布了他的第一封通諭「Magnifica Humanitas，其中將AI列為人類面臨的核心道德挑戰之一，並指出：「如果這種道德由少數人決定，那麼僅僅擁有更道德的AI是不夠的。」

灣區對信仰的興趣卻有著獨特的AI背景。對於科技界的基督徒而言，AI是亟待解決的神學難題。人們日復一日地工作，卻對自己所做之事感到焦慮，促使他們尋求其他形式的形而上的答案。

近年來教堂的出席率和成人受洗人數有所增加，歸因於AI引發的存在主義焦慮。

基督教在灣區日益增長的影響力並未逃過AI公司的法眼，這些公司正積極爭取宗教領袖的支持。3月下旬，Anthropic邀請了約20位基督教神學家、學者和風險投資家，在其總部舉辦了一場為期兩天的「上帝與AI」峰會。

科技界的Z世代基督徒不再低調處理自己的宗教信仰。如今，他們正發送天主教line-dancing的邀請，吸引著50到200人湧入教堂大廳和酒吧。

特斯拉工程師皮羅塔（Christina Pirrotta）將她的信仰成為對抗AI末日論的解藥。「我不擔心AI，」她說，「那台機器並非按照上帝的形象創造的，也沒有靈魂。」