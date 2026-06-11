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米慎灣盧瑪酒店 推出機器人送餐到房服務

編譯林思牧／綜合報導
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漂亮的時尚旅館Luma Hotel，現在有機器人遞物送餐的客房服務。(谷歌地圖)
漂亮的時尚旅館Luma Hotel，現在有機器人遞物送餐的客房服務。(谷歌地圖)

身為人工智慧革命震央的舊金山市，飯店新推出的待客之道是用機器人送餐到住客的房間。

聖荷西信使報報導，飯店機器人送來早餐，最近入住舊金山盧瑪酒店 (Luma Hotel) 的經歷，讓顧客領略了未來客房服務的雛形。只需掃描二維碼即可點餐，機器人管家會將早餐送到您的房間。不過，你該確保穿著得體以防萬一。

當亨利（Henry）發出可愛的嗶嗶聲和嗡嗡聲時，打開蓋子，示意客人去拿咖啡和糕點，然後讓客人透過螢幕評價服務。

亨利是這家位於米慎灣的時尚飯店裡四台服務機器人之一，它們負責遞送從潤膚乳到拿鐵咖啡等各種物品。亨利和他的機器人夥伴盧米（Lumie）、露西（Lucy）和蘿拉（Lola）甚至還有自己的收藏卡，充分利用了酒店毗鄰職棒甲骨文球場和NBA大通中心的地理優勢。

「大家都喜歡我們的機器人，孩子們更是為之瘋狂，所以我們專門為它們製作了棒球卡，」酒店總經理說，「我們記錄了它們去年的所有數據，包括送餐次數和收到的好評數量。」

在繁忙的周末，他們一天可能會接到40通客房服務電話。盧瑪是舊金山最熱門的娛樂中心之一–米慎灣的唯一酒店。遊客不僅可以步行前往觀看巨人隊、金州勇士隊的比賽，酒店還提供包含大通中心套房的客房套餐，讓客人像貴賓一樣觀看籃球比賽。

精華 FAQ

  • 盧瑪酒店在舊金山米慎灣推出機器人送餐到房服務，住客可掃描二維碼下單，早餐與其他用品會由機器人直接送到房門口。

  • 酒店共有四台服務機器人，分別是亨利、盧米、露西與蘿拉，負責遞送早餐、潤膚乳、拿鐵咖啡等各類客房物品。

  • 因為機器人會發出可愛聲音、打開蓋子讓客人取物，還能螢幕評價服務，加上飯店替它們製作收藏卡，孩子與旅客都很喜歡。

舊金山 人工智慧 聖荷西

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