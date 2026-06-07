助緩解中谷醫生短缺 太平洋大學擬在士德頓開設醫學院

太平洋大學將在中谷開設醫學院。（取自Google Maps）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 太平洋大學計畫在士德頓主校區新設醫學院，2030年秋季開學。

太平洋大學計畫在士德頓主校區新設醫學院，2030年秋季開學。 重點二： 新醫學院預計十年耗資一點五億美元，已募得逾兩千五百萬美元。

新醫學院預計十年耗資一點五億美元，已募得逾兩千五百萬美元。 重點三：校方盼培育更多醫師，緩解中谷農村地區嚴重人力短缺。

舊金山 紀事報（San Francisco Chronicle）報導，太平洋大學（University of the Pacific）計畫在位於士德頓（Stockton）的主校區開設醫學院，這將是加州 中谷為數不多的幾所授予醫學博士（M.D.）學位的院校之一。

根據6月4日的公告，該醫學院預計將於2030年秋季開學。校方希望此舉能幫助緩解中谷日益嚴重的醫生短缺問題。繼聖塔克拉拉大學（Santa Clara University）與沙特醫療集團（Sutter Health）合作之後，UOP是近幾周內第二所宣布計畫開設醫學院的加州主要大學。

這所新醫學院預計在頭十年將耗資1.5億美元，將包括一座十萬平方呎的醫學教育綜合樓、模擬實驗室及其他專業設備。該校已從捐贈者處籌集了超過2500萬美元，其中包括校董Tony Chan及其妻子、前校董Virginia Chan（兩人均為該校藥學院畢業生），以及總部位於士德頓的Cortopassi家族基金會。校方已啟動一項公開募捐活動以支持醫學院建設。

該地區還有其他醫學教育項目，包括位於佛萊斯諾縣Clovis的加州健康科學大學整骨醫學學院（California Health Sciences University College of Osteopathic Medicine，授予D.O.學位，即整骨醫學博士學位），以及舊金山加大佛萊斯諾醫學教育與研究項目（UCSF Fresno Medical Education and Research Program），這是UCSF的一個區域校區，供住院醫師和研究員在此工作和培訓。但UOP將成為南加州、舊金山灣區及大沙加緬度（greater Sacramento）地區以外首所授予醫學博士（M.D.）學位的醫學院。

醫學院將與士德頓的Dignity Health St. Joseph’s Medical Center合作，三年級和四年級醫學生將在該中心進行臨床輪轉。兩家機構都迫切希望解決該地區嚴重的醫生短缺問題。

預計未來十年，加州乃至全美都將面臨醫生短缺的問題，這主要是因為人口老齡化導致醫療需求增加，而與此同時，預計將有大量醫生退休。在醫療資源匱乏的農村及半農村地區，這一短缺現象尤為突出。根據舊金山加大健康人力中心（Healthforce Center）2025年的分析，加州中部的八個縣中，有六個縣在初級保健、牙科和心理健康服務方面面臨嚴重短缺。這八個縣均被視為醫療資源匱乏地區，且無法獲得足夠的基本初級保健服務。

除士德頓校區外，UOP還在舊金山和沙加緬度設有校區。

UOP是加州歷史最悠久的大學，成立於1851年，以其牙科和藥學項目而聞名。1858年，該校在舊金山創立了西部第一所醫學院，該學院後來成為如今史丹福大學醫學院的一部分。