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灣區機器人走進家庭 高齡照護升級

編譯林思牧／綜合報導
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Hello Robot公司生產的Stretch 4家用機器人，被馬奎斯夫婦命名為...
Hello Robot公司生產的Stretch 4家用機器人，被馬奎斯夫婦命名為羅比(Robbie)。(美聯社)

灣區機器人公司Hello Robot為美國東北部的一對夫妻提供家用機器人服務，這種科技用途是否會很快成為趨勢？

美聯社報導，新罕布夏州的馬奎斯夫婦（Brenda和Brian Marquis）在他們的服務犬去世後，仍然需要一些協助來應付日常生活中的困難。他們找到了羅比(Robbie)，一個每天多次從走廊來到他們客廳的機器人。

「您現在想運動嗎？請回答『是』或『否』。」這個護理機器人問59歲的布萊恩，他自2012年的一場車禍後一直飽受腦損傷的折磨。「是的。」他回答。然後他站了起來，機器人那雙圓溜溜的大眼睛的電子屏幕「臉」變成了一段健身視頻，指導他進行下午的鍛鍊。

幾十年來，業者一直在努力製造既實用又逼真的家用機器人，這受到「傑森一家」（The Jetsons）中人形女僕蘿西（Rosie）等虛構機器的啟發，但至今仍大多仍是遙不可及的夢想。

儘管隨著嬰兒潮一代今年起將陸續年滿80歲，以及美國因低工資、高流動率和繁重的工作量而面臨日益嚴重的家庭護理員短缺問題，家庭護理機器人的吸引力更在不斷增長。

但幫助馬奎斯一家的機器——由新罕布夏大學實驗室操控、由美國國家老齡研究所資助的機器人——讓我們一窺這種可能性。它的正式名稱是Stretch 4，一天的大部分時間都待在廚房和臥室之間的充電站。它出來後會做一些重要的工作，例如提醒患有失智症的布萊恩吃午餐或喝水。

59歲的布倫達說，她和丈夫都患有身體、認知和情緒方面的殘疾，這讓他們的生活變得複雜。「在新罕布夏州，我們一直面臨著很難找到和聘請到足夠的居家護理人員，我開始研究機器人技術，並試圖找到解決方案。」

Stretch機器人的製造商Hello Robot的創辦人表示，其設計理念的核心在於簡潔。

灣區 新罕布夏州

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