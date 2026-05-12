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AI找人才機會更多？雇主、求職者都不滿意

編譯林思牧／綜合報導
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使用Claude，ChatGPT等的AI工具，求職者可以很容易的創造出非常漂亮的...
使用Claude，ChatGPT等的AI工具，求職者可以很容易的創造出非常漂亮的履歷表。(網路圖像合成)

求職者與聘雇者現在都在普遍使用人工智慧(AI)工具，但是經過一段時間的實際操作，雙方面似乎都對AI工具感到失望。

舊金山紀事報報導，AI迅速改變了現代求職的所有方面。雖然它為求職者提供了更多機會，讓他們能夠更快地申請職位，也讓雇主可以篩選更多候選人，但也讓招募流程中的各方人士都感到沮喪。

對求職者來說，像ChatGPT和Claude這樣的平台可以即時產生客製化的履歷和求職信。但這種便利性也伴隨著擔憂：隨著愈來愈多的公司使用AI篩選履歷，因此某位求職者的履歷可能永遠無法到達真人審核員手中。

雇主們則被大量的求職申請壓得喘不過氣來，紛紛轉向AI增強的篩選工具來處理大量申請，但他們擔心會在海量資訊中錯過優秀的候選人。此外，詐騙分子也正在利用這些系統冒充候選人、雇主和招募人員。

最終的結果是，所有參與者都感覺整個流程缺乏人性化。職業介紹所 Employment Boost 的資深服務專員柯西（Paul Corsi）表示，他接觸到的求職者普遍反映，他們的負面情緒愈來愈高漲。「我經常聽到這樣一句話：我的簡歷像是AI在讀，或者，我感覺聯繫到的根本不是真人。」

雇主們則表示，他們收到大量AI生成的職位申請書，其中一些人甚至不符資格，或者根本不對該職位感興趣。而且，這些申請者是否真的存在都還是未知數，騙子會偽造履歷、工作經驗、個人網站和LinkedIn個人資料，試圖騙取面試機會，而這些面試往往是透過深度偽造影片進行的。

人力資源和人才招聘專家麥克丹尼爾斯 (Ryan McDaniels)，表示招聘軟體工程師變得愈來愈困難，稱整個招聘過程「充斥著冒名頂替者和深度偽造視頻」。招聘經理和招募人員愈來愈依賴AI增強應徵者追蹤系統（ATS）來篩選履歷，但這些篩選器可能會漏掉一些真正優秀的履歷，讓那些潛力無窮的候選人難以脫穎而出。

舊金山

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