我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

學者撰文談中國「美國斬殺線」敘事 稱是危險情緒

NBA／詹姆斯領軍反撲白忙 湖人遭橫掃 雷霆晉西區決賽

巴洛阿圖高中生被控用「AI作弊」家長告學區想證明清白

編譯林思牧／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
巴洛阿圖高中一名學生被控使用人工智慧作弊，這個事件如今已演變成一起家長控告學區的...
巴洛阿圖高中一名學生被控使用人工智慧作弊，這個事件如今已演變成一起家長控告學區的民權訴訟。(Google Maps)

巴洛阿圖高中一名學生被控使用人工智慧作弊，這個事件如今已演變成一起家長控告學區的民權訴訟，這其中究竟是誰有理？

舊金山紀事報報導，引發事件的那篇作文是關於阿瑟米勒（Arthur Miller）的名著「坩堝」（The Crucible）–一部影射塞勒姆女巫審判（Salem Witch Trials）和紅色恐慌（Red Scare）的作品。它講述的是一個社區基於不可靠的證詞摧毀他人，並且拒絕讓步的故事。

如今，這項作業簡直成了一針見血的諷刺。去年10月，一名10年級學生向他在巴洛阿圖高中的英語老師巴特利特（Sarah Bartlett）提交了一篇關於這部作品的作文。到了12月，他被指控主要使用人工智慧軟體完成該作文，並被要求在課堂上重寫–結果重寫的只得了D。

他的家人提交了草稿、時間戳記以及他谷歌文件的修改歷史紀錄–最終在1月份向學校提交了一份長達1162頁的證據材料。到了3月份，他的家人向學校提出了一個條件：給孩子一個B，然後大家就此了事。

但巴洛阿圖學區拒絕了請求。如今，該學區面臨聯邦訴訟，原告加藤（Takashi Kato）指控，他的兒子在學校未通知家長的情況下遭到錯誤指控和不當懲罰。這已成為一個似曾相識的故事：學生被人工智慧偵測演算法標記，學校拒不讓步，最終只能由家長企圖證明孩子的清白。

該案例並非巴洛阿圖一個焦慮家庭的獨立遭遇。它考驗著美國各地學校悄悄採用的這套系統，而這套系統幾乎沒有任何監管：人工智慧檢測軟體的開發商也承認其存在缺陷，教師們各自部署該軟體，既沒有統一的行動標準，也沒有強制性的審查流程，更沒有可靠的途徑讓被錯誤指控的學生洗清冤屈。

據稱巴特利特在Turnitin（一款用於檢測由生成式AI編寫的文字的軟體工具）報告稱，該生的作文中有76%可能是由AI編寫後，對其進行了標記。該訴訟是於5月5日提交至加州北區聯邦地方法院。

阿瑟米勒（Arthur Miller）的名著「坩堝」（The Crucible）...
阿瑟米勒（Arthur Miller）的名著「坩堝」（The Crucible），是很多美國高中生必讀的材料。(thriftbooks.com)

學區 人工智慧 谷歌

上一則

舊金山停車更輕鬆 用手機就可預訂車位、線上支付

下一則

金山簽名徵集者惹民怨 堵塞商店入口、尾隨行人進入車流 原因曝光

延伸閱讀

教育政策會議 家長籲暫緩校園AI應用

教育政策會議 家長籲暫緩校園AI應用
學習平台Canvas遇駭…要求學校談判 否則公開學生資料

學習平台Canvas遇駭…要求學校談判 否則公開學生資料
皇后區高中校長涉性騷達協議：辭職並治療 可撤刑事指控

皇后區高中校長涉性騷達協議：辭職並治療 可撤刑事指控
市府設立首所AI高中計畫 喊卡

市府設立首所AI高中計畫 喊卡
未停職涉性騷教師 洛市學區被調查

未停職涉性騷教師 洛市學區被調查

熱門新聞

劉美賢身著路易威登禮服出席Met Gala。(路透)

能拒絕？劉美賢Met Gala與查克柏格夫婦合影引論戰

2026-05-06 02:18
巴洛阿圖市郵遞區號94301的典型住房，3月份房屋每平方呎價值超過2000美元，在灣區所有至少有5000名居民的郵遞區號中最高。圖為巴洛阿圖市街景。(巴洛阿圖市府臉書)

100萬元能在灣區買到的最大和最小房子 在哪裡？

2026-05-05 14:38
Del Monte關閉後，加州農民將獲聯邦援助砍伐42萬棵桃樹。（美聯社）

灣區罐頭廠Del Monte關閉 農民獲聯邦資助砍42萬棵桃樹

2026-05-07 02:17
在灣區半島地區房價最貴城市置產，如今需年薪100萬元以上。阿賽頓房屋中位數售價約為790萬元，購屋者所需年收入約為260萬元。(取自阿賽頓臉書)

灣區「買房資格線」曝光 這城市年薪不到百萬別想進場

2026-05-08 13:28
劉美賢4日身著路易威登晚禮服參加紐約大都會藝術博物館服裝學院舉辦的慈善晚宴。（美聯社）

不為自己設限 劉美賢成路易威登品牌大使

2026-05-05 02:18
屋崙一對夫婦砍伐38棵大樹，經過多年拖延，市議會終於決議處以100萬元罰款。(美聯社)

屋崙夫婦砍38棵大樹 拖延多年 市議會終開罰100萬

2026-05-07 02:20

超人氣

更多 >
華裔女市長承認充當中共代理人 曾對中官員說「謝謝領導」

華裔女市長承認充當中共代理人 曾對中官員說「謝謝領導」
ICE遣返366名中國籍人員 全在這地區「有無犯罪都抓」

ICE遣返366名中國籍人員 全在這地區「有無犯罪都抓」
年過50 骨骼健康專家建議多吃這一食物

年過50 骨骼健康專家建議多吃這一食物
買房車自駕遊 退休華人圓夢：人生真正上路

買房車自駕遊 退休華人圓夢：人生真正上路
又1頂尖菁英離奇亡 武大48歲遙感專家「病逝」 不單純？

又1頂尖菁英離奇亡 武大48歲遙感專家「病逝」 不單純？