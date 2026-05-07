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YouTube共同創始人陳士駿 搭起矽谷、台灣橋梁

編譯林思牧／綜合報導
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百人會網站上陳士駿的照片。(committee100.org)
百人會網站上陳士駿的照片。(committee100.org)

YouTube共同創始人陳士駿（Steve Chen）正在積極推動台灣與矽谷之間的創新交流，他對出生地台灣有非常美好的舊日回憶與全新體驗。

21年前YouTube 以16億美元的價格賣給了谷歌Google）。陳士駿並不須要再工作，但他給自己一項新的挑戰：搭建矽谷與台灣創新社區之間的橋梁。如今47歲的陳士駿，上周在史丹福大學亞太研究中心主辦的會議上發表了演講。灣區ABC電視台的Kristen Sze藉機採訪了陳士駿。

陳士駿如今致力於連接他事業起步的地區與他的出生地–台灣。2019年，他回到了台灣。他的興趣在於加強台灣的創業生態系統，尤其是在他認為有發展機會的領域。

「在台灣，有很多根基穩固、享譽全球的公司，尤其是在半導體和硬體領域。但過去三、四十年裡，幾乎沒有看到任何真正的、特別是消費軟體領域的新創企業。所以，我認為最好的辦法或許就是秉持這種創業精神，然後說，好吧，最好的辦法就是自己去嘗試。」

他承認，複製矽谷的成功並非易事。「矽谷就是矽谷。它很特別，因為它花了六、七十年甚至八十年的時間才發展成為今天的規模。我並沒有試圖全盤照搬矽谷的模式，而是嘗試不同的方法。我在台灣一直在嘗試和研究的是，當我發現有才華的創業家和人才時，我會努力讓他們搬到矽谷去。」他說。

陳士駿接著談到他對台灣的感情：「如果你還沒去過台灣，我強烈建議你去體驗一下。那裡真是個讓人感到無比快樂的地方。當我有一次在計程車後座上忘了東西，20分鐘後才發現遺落了貴重物品，當我回到先前下車的地方，計程車司機已經在那裡等著我，說『你忘了這個』。」

記者馬上回應說，她去台灣的那次也有類似的經驗。

陳士駿承認他對AI的未來感到五味雜陳。「我覺得利害兩者兼而有之，AI編寫的程式碼品質確實讓我印象深刻，說實話，它比我自己能寫的東西要好得多，」他說道同時也表達了對年輕一代未來就業前景的擔憂。

對於正在經歷這種不確定性的年輕人，陳士駿給出了直截了當的建議：「大膽嘗試。失敗沒什麼大不了的，而且很多時候，你會從失敗中學到一些成功無法帶來的東西。」

矽谷 谷歌 Google

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