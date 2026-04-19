台北STEAM見學團訪矽谷 談科技未來

顏宏偉組長鼓勵學生多方增加自己的世界觀。（記者王湘涵／攝影）

台灣台北市政府持續推動STEAM及新科技教育，透過國際交流讓學生走出教室、接軌世界。今年度STEAM國際參訪見學團再度走進矽谷 科技核心，讓學生親身感受全球創新現場，並透過座談聽取當地高中生的經驗分享、與第一線工程師面對面交流，將學習從知識延伸到實際應用與未來想像。

駐舊金山 台北經濟文化辦事處科技組顏宏偉組長分享，矽谷之所以能持續引領全球創新，除了技術密集，更關鍵的是整體環境對於創意的支持與對失敗的包容。

隨團的台北市政府教育局 蔡秋珍督學指出，這樣的國際參訪不只是「看見先進技術」，更重要的是讓學生理解學習的方向與意義，面對AI時代，單一學科能力已不足以應對未來挑戰，學生需要培養跨領域整合、問題分析與溝通能力，未來也會鼓勵他們把所見所學帶回學校分享。台北市STEAM及新科技發展辦公室柯靜蓉執行秘書表示，透過與矽谷工程師及各類科技團隊的互動，學生不僅接觸最新趨勢，也在過程中反饋該如何加強提問與思考，期許學生成為一個有「溫度」的人，善用AI作為「問（提問）、用（使用）、管（管理）、造（創造）」的工具，這也正是未來教育最關鍵的能力培養。

來自萬芳高中的林彥呈分享，在矽谷的學習環境中學生不只是吸收知識，而是被訓練去思考、提問，甚至被允許挑戰觀點，未來期許自己多涉獵社會人文學科，做一個有溫度並善用AI的人。中山女高的翁琦昱則表示，發現台灣和矽谷在課堂上的差異很明顯，台灣的學生通常比較安靜、不善於說出自己的觀點，自己也會多借鏡這次的經驗，把所學回饋到自己的專研題目上。

在整場座談中，矽谷工程師鼓勵他們發掘自己的興趣，並持續拓展視野、累積跨領域經驗；在資訊取得愈來愈容易的時代，真正的關鍵在於能否提出好的問題、整合不同領域知識，並將科技應用在正確且有影響力的方向。

台北市政府教育局蔡秋珍督學（左）、台北市及新科技發展辦公室柯靜蓉執行秘書（右）與駐舊金山台北經濟文化辦事處科技組顏宏偉組長（中）合影。（記者王湘涵／攝影）

TAITA會長劉嘉寧Servina活潑地鼓勵學生勇敢表達，大膽追夢！（記者王湘涵／攝影）

有多國求學經驗的高中生顏名宣分享心得。（記者王湘涵／攝影）

萬芳高中的林彥呈同學（中）和中山女高的翁琦昱同學（左二）分享所見所感。（記者王湘涵／攝影）

共16名來自台北市的高中學生，透過專研主題獲得參訪見學機會。（記者王湘涵／攝影）