我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

槍殺8孩的路州男與妻正鬧分居 曾因持槍重罪緩刑

紐約皇后區高中圖書館員 涉長期誘拐亞裔女學生

台北STEAM見學團訪矽谷 談科技未來

記者王湘涵／聖他克拉拉市報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
顏宏偉組長鼓勵學生多方增加自己的世界觀。（記者王湘涵／攝影）
顏宏偉組長鼓勵學生多方增加自己的世界觀。（記者王湘涵／攝影）

台灣台北市政府持續推動STEAM及新科技教育，透過國際交流讓學生走出教室、接軌世界。今年度STEAM國際參訪見學團再度走進矽谷科技核心，讓學生親身感受全球創新現場，並透過座談聽取當地高中生的經驗分享、與第一線工程師面對面交流，將學習從知識延伸到實際應用與未來想像。

舊金山台北經濟文化辦事處科技組顏宏偉組長分享，矽谷之所以能持續引領全球創新，除了技術密集，更關鍵的是整體環境對於創意的支持與對失敗的包容。

隨團的台北市政府教育局蔡秋珍督學指出，這樣的國際參訪不只是「看見先進技術」，更重要的是讓學生理解學習的方向與意義，面對AI時代，單一學科能力已不足以應對未來挑戰，學生需要培養跨領域整合、問題分析與溝通能力，未來也會鼓勵他們把所見所學帶回學校分享。台北市STEAM及新科技發展辦公室柯靜蓉執行秘書表示，透過與矽谷工程師及各類科技團隊的互動，學生不僅接觸最新趨勢，也在過程中反饋該如何加強提問與思考，期許學生成為一個有「溫度」的人，善用AI作為「問（提問）、用（使用）、管（管理）、造（創造）」的工具，這也正是未來教育最關鍵的能力培養。

來自萬芳高中的林彥呈分享，在矽谷的學習環境中學生不只是吸收知識，而是被訓練去思考、提問，甚至被允許挑戰觀點，未來期許自己多涉獵社會人文學科，做一個有溫度並善用AI的人。中山女高的翁琦昱則表示，發現台灣和矽谷在課堂上的差異很明顯，台灣的學生通常比較安靜、不善於說出自己的觀點，自己也會多借鏡這次的經驗，把所學回饋到自己的專研題目上。

在整場座談中，矽谷工程師鼓勵他們發掘自己的興趣，並持續拓展視野、累積跨領域經驗；在資訊取得愈來愈容易的時代，真正的關鍵在於能否提出好的問題、整合不同領域知識，並將科技應用在正確且有影響力的方向。

台北市政府教育局蔡秋珍督學（左）、台北市及新科技發展辦公室柯靜蓉執行秘書（右）與...
台北市政府教育局蔡秋珍督學（左）、台北市及新科技發展辦公室柯靜蓉執行秘書（右）與駐舊金山台北經濟文化辦事處科技組顏宏偉組長（中）合影。（記者王湘涵／攝影）

TAITA會長劉嘉寧Servina活潑地鼓勵學生勇敢表達，大膽追夢！（記者王湘涵...
TAITA會長劉嘉寧Servina活潑地鼓勵學生勇敢表達，大膽追夢！（記者王湘涵／攝影）

有多國求學經驗的高中生顏名宣分享心得。（記者王湘涵／攝影）
有多國求學經驗的高中生顏名宣分享心得。（記者王湘涵／攝影）

萬芳高中的林彥呈同學（中）和中山女高的翁琦昱同學（左二）分享所見所感。（記者王湘...
萬芳高中的林彥呈同學（中）和中山女高的翁琦昱同學（左二）分享所見所感。（記者王湘涵／攝影）

共16名來自台北市的高中學生，透過專研主題獲得參訪見學機會。（記者王湘涵／攝影）
共16名來自台北市的高中學生，透過專研主題獲得參訪見學機會。（記者王湘涵／攝影）

台北市114學年度STEAM及新科技教育學生國際參訪見學團。（記者王湘涵／攝影）
台北市114學年度STEAM及新科技教育學生國際參訪見學團。（記者王湘涵／攝影）

世報陪您半世紀

舊金山 矽谷 教育局

上一則

AB 2497提案倡議物理治療師擴權 衝擊醫界

下一則

想買家電趁現在 電器補助最高折抵電費1200元

延伸閱讀

德國工程師走進三峽偏鄉校園 文化交流開啟學生國際視野

德國工程師走進三峽偏鄉校園 文化交流開啟學生國際視野
矽谷沙龍直擊：當AI重塑教育生態 人本價值如何守護？

矽谷沙龍直擊：當AI重塑教育生態 人本價值如何守護？
科技業不只看名校光環 這所公立大學靠這優勢列全美第2

科技業不只看名校光環 這所公立大學靠這優勢列全美第2
矽谷引擎正熱 但經濟核心已緊繃 為何支持系統在崩塌？

矽谷引擎正熱 但經濟核心已緊繃 為何支持系統在崩塌？
新州愛迪生中校、台南鹽行國中 合推國際數位學伴

新州愛迪生中校、台南鹽行國中 合推國際數位學伴

熱門新聞

科技評測公司CodeSignal最新公布的大學排名顯示，聖荷西州大（SJSU）名列全美第二，成科技業人才搖籃。（翻攝自維基百科）

科技業不只看名校光環 這所公立大學靠這優勢列全美第2

2026-04-15 19:29
戴錡（中）為校園民歌50演出團隊到訪召開媒體見面會。（受訪者供圖）

民歌50北美巡演賣座不佳 紐約休士頓場全取消

2026-04-15 20:52
英國品牌的Hunter Top Clip後背包，在Costco通路價格50美元上下，引起話題。（圖片/ 翻攝自商業內幕網站）

好市多隱藏爆款 Hunter背包4要素掀熱度

2026-04-11 02:17
30美元一頓午餐，可能成為灣區人必須接受的新現實。示意圖。(取自Pexels網站)

午餐漲價 1頓30元成了灣區人必須接受的新現實

2026-04-16 14:20
聖塔克拉拉縣應對遊民問題的援助計畫「目的地：家園」，已獲廣泛認可，即將擴展至全加州甚至全美。(取自「Destination:Home」臉書)

由救援轉預防 聖塔克拉拉縣遊民政策奏效 將推向全美

2026-04-14 02:20
輝達（Nvidia）公司高管蕭奎斯特（Debora Shoquist）捐贈近2500萬美元，給聖塔克拉拉大學作為成立AI應用中心的經費。（路透）

聖塔克拉拉大學獲2500萬鉅款 來自Nvidia副總裁

2026-04-15 02:20

超人氣

更多 >
做人厚道中年事業順利 退休也有福的4星座

做人厚道中年事業順利 退休也有福的4星座
中國旅客來美住酒店 對房間內「科技」直呼太離譜

中國旅客來美住酒店 對房間內「科技」直呼太離譜
路州槍案8童亡 槍手身分曝光 親手殺死7骨肉

路州槍案8童亡 槍手身分曝光 親手殺死7骨肉
孩子錄取美名校暑期班 台女星來美陪讀…放棄等10年的戲劇回歸

孩子錄取美名校暑期班 台女星來美陪讀…放棄等10年的戲劇回歸
滿載200萬桶原油油輪突破封鎖奔赴台灣 足供台灣半個月用量

滿載200萬桶原油油輪突破封鎖奔赴台灣 足供台灣半個月用量