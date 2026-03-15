Nvidia GTC前哨戰 Taiwan Demo Day矽谷亮相 吸逾千投資人

2026 Taiwan Demo Day春季場千人引爆矽谷，在Nvidia GTC大會前哨戰吸引矽谷投資目光。(主辦單位提供)

全球AI產業引頸期盼的Nvidia GTC大會下周即將展開，在此前夕，由 Taiwan Next Foundation與Startup Island TAIWAN Silicon Valley Hub共同主辦的矽谷 新創盛事「Taiwan Demo Day 2026春季場」3月14日率先登場，活動團隊匯聚來自台灣、矽谷、紐約與西雅圖 的頂尖新創，橫跨Agentic AI、機器人、實體AI、智慧製造、半導體流程優化、智慧醫療和AI應用等領域共12支隊伍，展現美國新創、矽谷資金、台灣科技產業鏈三大能量，為台美新創打造雙重國際舞台。

主辦單位之一的Taiwan Next Foundation創辦人謝凱。(記者江碩涵／攝影)

主辦單位之一的Taiwan Next Foundation創辦人謝凱婷表示，Taiwan Demo Day規模再創新高，吸引逾千名矽谷投資人與新創參加。不僅是Nvidia GTC大會前最具指標性的新創活動，更是一場串接台美創業生態系的關鍵盛會。

另一主辦單位Startup Island TAIWAN Silicon Valley Hub副總監蘇祐立表示，矽谷新創辦公室（SV Hub）將持續作為台灣新創在美的堅實後盾，深化台美之間的資源對接與人才交流。

StarFab董事長劉晏蓉、ITIC工研院創新總經理余宛如受邀發表開幕致詞，肯定本次大會對於串聯台美資本市場與技術供應鏈的深遠意義。台灣證券交易所開場分享指出，期望透過TIB台灣創新板的支持，協助國際優質新創加速接軌台灣資本市場。

今年活動的一大亮點為協辦單位StarFab所推動的TAI1 AI加速器。去年5月正式啟動的TAI1，是全台最大的企業加速器StarFab，結合Nvidia Inception新創計畫資源，並攜手本地與國際產業領導者共同推動的台灣第一個AI加速器，從拉麵機器人到AI智慧眼鏡都相當令投資人驚艷。

其中五大亮點新創公司，包括Yo-Kai Express自動化餐飲團隊、Red Bot Intelligence人型機器人軟體方案團隊、CancerFree Biotech智慧眼鏡與AI技術、Clarq AI數位化阻力訓練設備與AI數據分析以及3drens, Inc.的AI物流管理系統。

2026年是台美科技合作的關鍵里程碑。當全球3萬多名AI專家即將匯聚聖荷西參加Nvidia GTC之際，Taiwan Demo Day提供了一個讓台灣新創與矽谷資金直接對話的絕佳場域。這不僅是技術的展示，更是台灣科技力量與全球資本市場深度接軌的實證。

Taiwan Demo Day 2026春季場矽谷熱鬧展開，吸引千名矽谷投資者與新創參加。(主辦單位提供)