川普上任以來 已三度對柏克萊加大展開調查

圖為柏克萊加大一景。 (谷歌地圖)

川普 政府因「美國轉捩點」（Turning Point USA）巡迴演講相關事件，第三度對柏克萊加大 展開調查。

舊金山紀事報報導，川普政府11月下旬宣布，將對10日在柏克萊加大發生的衝突事件展開調查。這起衝突事件起因於支持川普總統的組織「美國轉捩點」在校園內的演講。

「讓美國再次偉大」（MAGA）運動的支持者們在柏克萊加大舉行了多校巡迴演講的最後一站。兩個月前，該組織的創始人柯克（Charlie Kirk）在猶他谷大學向學生演講時遇刺身亡。聯邦教育部表示，將審查柏克萊加大的安全政策，並要求該校提供一系列文件，包括過去三年的每日犯罪紀錄副本。

之前司法部 和由聯邦調查局領導的聯合反恐特別小組也宣布，他們正在調查司法部長邦迪（Pamela Bondi）所稱的校園「暴力騷亂」。柏克萊加大否認發生任何騷亂，並為其在近千人參加的活動中採取的安保措施進行了辯護。

學校發言人莫古洛夫（Dan Mogulof）發表聲明，稱校方竭盡全力保障所有人的第一修正案權利，同時強調學校正在配合所有聯邦調查。