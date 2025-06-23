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全美最大VTuber展聖荷西登場 經濟效益逾千萬元

記者徐蓓蓓／聖荷西報導
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虛擬主播周邊產品展會現場人潮洶湧。 （記者徐蓓蓓╱攝影）
虛擬主播周邊產品展會現場人潮洶湧。 （記者徐蓓蓓╱攝影）

全美最大虛擬主播（VTuber）展會「OffKai Expo」於6月20日至22日在聖荷西McEnery會議中心登場，吸引逾5000名來自全美的粉絲參與，現場熱鬧非凡。

所謂虛擬主播，是指以動漫風格虛擬角色在網路上直播、互動、唱歌或遊戲的創作者，透過即時動作捕捉與聲音演出，打造獨特虛擬人設，深受Z世代與年輕觀眾喜愛。這一文化源於日本，近年迅速擴展至北美，並吸引多族裔創作者投入。

OffKai Expo自2022年創辦以來，致力於提供粉絲與創作者「面對面」互動的線下平台。今年規模大幅升級，展區總面積達4萬3000英尺，主辦單位預估將為聖塔克拉拉縣帶來超過1000萬美元經濟效益。

開幕式舞台歌舞表演時，出現台下粉絲有節奏應援的聲浪。（記者徐蓓蓓╱攝影）
開幕式舞台歌舞表演時，出現台下粉絲有節奏應援的聲浪。（記者徐蓓蓓╱攝影）

活動內容豐富，包括粉絲見面會、主舞台演唱會「OffKai LIVE」、女僕咖啡廳、動漫痛車展、Cosplay比賽、鍵盤愛好者聚會等。其中最受矚目的是與日本Bandai Namco Filmworks合作，首次於北美轉播人氣動畫「Love Live! Sunshine!!」的最終演唱會，讓美國粉絲同步參與這場跨國盛典。

OffKai的成長也展現亞裔社群的活躍參與，不僅有來自日本大型VTuber經紀公司如hololive production、V4Mirai的藝人，還有不少說中文或具有亞裔背景的獨立創作者、策展人與志工參與。

來自密爾比達的華裔粉絲張莉蓮說：「我從疫情期間開始追VTuber，這次活動就在聖荷西，能見到喜歡的創作者非常興奮，也讓我感受到社群的文化連結。」

裝扮成虛擬主播人物的與會者。（記者徐蓓蓓╱攝影）
裝扮成虛擬主播人物的與會者。（記者徐蓓蓓╱攝影）
Cosplay虛擬主播人物的與會者。（記者徐蓓蓓╱攝影）
Cosplay虛擬主播人物的與會者。（記者徐蓓蓓╱攝影）

活動組織者之一、藥劑師出身的鵬雲分享，他因關注Vshojo旗下主播Ironmouse而踏入VTuber世界。「她公開自己的健康問題，讓我作為藥師產生共鳴。」他認為，虛擬身份不僅是遮掩，反而讓人更能真實地表達自我。

一位不願公開真名的虛擬主播則說，自己起初是和朋友打賭開始嘗試VTuber創作，沒想到反而找到了適合自己的表達方式，「我的虛擬形象其實是我自我認同的延伸。」

聖荷西

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